De nouveaux systèmes d’IA pourraient accélérer notre capacité à créer des prévisions météorologiques

Le premier, développé par Huawei, détaille comment son nouveau modèle d’IA, Pangu-Météopeuvent prédire les modèles météorologiques hebdomadaires dans le monde beaucoup plus rapidement que les méthodes de prévision traditionnelles, mais avec une précision comparable.

La seconde montre comment un algorithme de deep learning a pu prévoir les précipitations extrêmes avec plus de précision et avec plus de préavis que d’autres méthodes de pointe, se classant premier environ 70% du temps dans les tests par rapport à des systèmes existants similaires.

S’ils sont adoptés, ces modèles pourraient être utilisés parallèlement aux méthodes conventionnelles de prévision météorologique pour améliorer la capacité des autorités à se préparer au mauvais temps, explique Lingxi Xie, chercheur principal chez Huawei.

Pour construire Pangu-Weather, les chercheurs de Huawei ont construit un réseau neuronal profond formé sur 39 ans de données de réanalyse, qui combine des observations météorologiques historiques avec des modèles modernes. Contrairement aux méthodes conventionnelles qui analysent les variables météorologiques une par une, ce qui peut prendre des heures, Pangu-Weather est capable de les analyser toutes en même temps en quelques secondes seulement.

Les chercheurs ont testé Pangu-Weather par rapport à l’un des principaux systèmes de prévision météorologique conventionnels au monde, le système de prévision intégré opérationnel du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), et ont constaté qu’il produisait une précision similaire.

Pangu-Weather a également pu suivre avec précision la trajectoire d’un cyclone tropical, bien qu’il n’ait pas été formé avec des données sur les cyclones tropicaux. Cette découverte montre que les modèles d’apprentissage automatique sont capables de capter les processus physiques de la météo et de les généraliser à des situations qu’ils n’ont jamais vues auparavant, explique Oliver Fuhrer, chef du département de prévision numérique de MétéoSuisse, l’Office fédéral suisse de la Météorologie et climatologie. Il n’a pas participé à la recherche.

Pangu-Weather est passionnant car il peut prévoir la météo beaucoup plus rapidement que les scientifiques ne le pouvaient auparavant et prévoir des choses qui ne figuraient pas dans ses données de formation d’origine, explique Fuhrer.

Au cours de la dernière année, plusieurs entreprises technologiques ont dévoilé des modèles d’IA visant à améliorer les prévisions météorologiques. Pangu-Weather et des modèles similaires, tels que FourcastNet de Nvidia et GraphCast de Google-DeepMind, incitent les météorologues à « reconsidérer la façon dont nous utilisons l’apprentissage automatique et les prévisions météorologiques », déclare Peter Dueben, responsable de la modélisation du système terrestre à l’ECMWF. Il n’a pas participé à la recherche mais a testé Pangu-Weather.