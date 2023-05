De nouveaux scans 3D découvrent l’épave du Titanic avec des détails extraordinaires

Commentez cette histoire Commentaire

Plus d’un siècle après le naufrage du Titanic lors de son voyage inaugural depuis l’Angleterre – une tragédie qui continue de captiver les scientifiques, Hollywood et le public – la technologie de pointe peut fournir des indices sur la façon dont le navire à passagers le plus luxueux de son époque a rencontré un tel fin condamnée. Un vaste projet de numérisation 3D sous-marine, dirigé par la société britannique de cartographie en haute mer Magellan, a révélé cette semaine un « jumeau numérique » du navire avec des caractéristiques étonnantes de l’épave à quelque 3 800 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique Nord.

« Le volume de données que nous avons acquis était énorme », a déclaré le directeur général de Magellan, Richard Parkinson, dans un communiqué, et « les résultats ont été étonnants ».

Parkinson a qualifié cet effort d ‘«opération de cartographie et de numérisation sans précédent du Titanic… l’un des objets fabriqués par l’homme les plus célèbres et les plus inaccessibles». Il s’est déroulé sur six semaines en 2022 et a été confronté au mauvais temps et à des complications techniques. Mais les scans qui ont suivi signifiaient que le navire pouvait alors être cartographié avec « des détails extraordinaires », selon la société.

Ses scientifiques ont observé le trou béant où se trouvait autrefois le grand escalier – l’escalier rendu célèbre dans le film à succès de 1997 avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Ils ont même trouvé des bouteilles de champagne et le numéro de série sur une hélice.

Les images publiées ne montrent aucune preuve des plus de 1 500 vies perdues dans la catastrophe.

Les images précédentes du navire – qui a heurté un iceberg alors qu’il se dirigeait vers New York et a été découverte par l’océanographe américain Robert Ballard et d’autres en 1985 – ont été limitées par de faibles niveaux de lumière et une mauvaise qualité de l’eau.

Le processus de Magellan a généré plus de 715 000 images fixes qui ont fourni les données permettant à son équipe de créer un modèle numérique d’une clarté surprenante. Il montre la proue et la poupe du navire, qui se sont séparées lors du naufrage, ainsi que le champ de débris de trois milles de la scène.

Un navire spécialisé était positionné dans l’Atlantique à environ 430 milles au large des côtes canadiennes, avec deux submersibles – nommés Roméo et Juliette – déployés pendant des heures sous la surface pour cartographier chaque millimètre de l’épave.

L’épave n’a pas été touchée ni dérangée au cours du processus, a indiqué la société, et s’est terminée par une cérémonie de dépôt de fleurs à la mémoire de ceux qui sont morts. Magellan travaille maintenant avec la société de médias Atlantic Productions pour réaliser un documentaire sur le projet.

« J’étudie le Titanic depuis 20 ans, mais cela change vraiment la donne », a déclaré l’explorateur et chercheur du Titanic, Parks Stephenson, dans un communiqué. « Ce que nous voyons pour la première fois est une représentation précise et fidèle de l’ensemble du site de l’épave et des débris. Je vois des détails qu’aucun de nous n’a jamais vus auparavant.

Il a salué le travail comme le « début d’un nouveau chapitre » pour la prochaine génération d’études sur le Titanic.

Les analyses donneront également aux scientifiques et aux archéologues un nouveau niveau d’accès, a déclaré Helen Farr, archéologue maritime à l’Université de Southampton. Ils permettront chercheurs pour étudier l’état du navire, documenter la dégradation et mieux surveiller l’environnement marin, a déclaré Farr au Washington Post.

« Ces scans et images 3D racontent également l’histoire de la perte humaine », a-t-elle ajouté, avec des objets personnels tels que des chaussures et de la vaisselle récupérés dans les fonds marins. « Vivant à Southampton, la ville portuaire d’où le RMS Titanic est parti en 1912, je sais que ces pertes n’ont pas été oubliées. Plus de 720 des 900 membres d’équipage étaient originaires de la ville. Une génération a été perdue dans cette catastrophe.

Même avant son voyage inaugural malheureux, le navire était célèbre dans le monde entier pour son opulence et ses extravagances comme un gymnase et une piscine à bord. Ses passagers comprenaient des membres des familles les plus riches ou les plus célèbres d’Amérique et de Grande-Bretagne, ainsi que des immigrants qui se dirigeaient vers une nouvelle vie.

L’épave est devenue un site du patrimoine protégé par l’UNESCO en 2012, dans le cadre d’un effort visant à protéger et à préserver les vestiges. Le fer du navire continue de s’éroder et de rouiller, a noté l’expert du Titanic Leon Litvack, chercheur à l’Université Queen’s de Belfast, la ville où le paquebot de luxe a été construit.

« Ces scans sont très évocateurs. … C’était un navire formidable », a-t-il déclaré.

Des images rares de la plongée du Titanic en 1986 offrent un regard obsédant sur l’épave

Les faibles niveaux d’oxygène de la mer profonde ont aidé à garder le Titanic relativement bien préservé, a déclaré Litvack, et maintenant la technologie de pointe peut aider à sonder davantage de ses secrets. « Ce navire apparemment insubmersible a péri en quelques heures », a-t-il déclaré au Post.

Les nouvelles images pourraient déclencher une autre vague de fascination.

Une partie de l’attrait durable du Titanic est l’ampleur de la catastrophe et le mystère de ce qui a si terriblement mal tourné. Était-ce l’iceberg, la vitesse du navire, le manque de canots de sauvetage, l’échec des messages SOS à sortir – ou tous ces facteurs ? Les «et si», a déclaré Litvack, continueront d’être débattus pendant des décennies.