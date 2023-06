De nouveaux satellites espions américains pour suivre les menaces chinoises et russes en orbite

La Force spatiale américaine est sur le point de lancer une constellation de satellites dans les mois à venir pour suivre les véhicules spatiaux chinois ou russes qui peuvent potentiellement désactiver ou endommager des objets en orbite, la dernière étape de la compétition extraterrestre naissante entre les superpuissances.

Surnommé « Silent Barker », le réseau serait le premier du genre à compléter les capteurs au sol et les satellites en orbite terrestre basse, selon la Force spatiale et les analystes. Les satellites seront placés à 35 400 km au-dessus de la Terre et à la même vitesse de rotation, connue sous le nom d’orbite géosynchrone.

« Cette capacité permet des indications et des avertissements de menaces » contre des systèmes américains de grande valeur et « fournira des capacités pour rechercher, détecter et suivre des objets depuis l’espace pour une détection rapide des menaces », la Force spatiale, qui développe les satellites avec le National Reconnaissance Office , a déclaré dans un communiqué.

La constellation de satellites Silent Barker devrait être lancée après juillet à bord d’un booster Atlas V



La constellation de satellites Silent Barker devrait être lancée après juillet à bord d’un booster Atlas V exploité par United Launch Alliance de Boeing-Lockheed Martin, a indiqué la NRO dans un communiqué. La date de lancement sera annoncée 30 jours à l’avance sur Facebook et Twitter – un changement pour une agence qui existe depuis des décennies mais dont l’existence n’a été déclassifiée qu’en 1992.

Silent Barker est une réponse aux efforts de la Chine et de la Russie pour développer des systèmes capables d’être lancés en orbite et d’éliminer d’autres satellites, ce qui préoccupe de plus en plus les États-Unis.

La nouvelle constellation « augmentera considérablement la capacité de la Force spatiale à suivre les satellites adverses en orbite qui pourraient manœuvrer autour ou à proximité de nos satellites », a déclaré Sarah Mineiro, ancienne responsable du sous-comité stratégique du comité des services armés de la maison américaine qui supervise l’espace. programmes.

Que se passe-t-il

Silent Barker répond aux limites des systèmes de surveillance au sol ou en orbite inférieure et permet aux États-Unis de « vraiment comprendre ce qui se passe là-haut dans l’espace », a-t-elle déclaré.

Dans son évaluation annuelle des menaces de cette année, le Bureau du directeur du renseignement national a déclaré que la Chine disposait d’armes destinées à cibler les satellites américains et alliés, et que « les opérations de contre-espace feront partie intégrante des campagnes militaires potentielles de l’APL », faisant référence à l’Armée populaire de libération. .

Un exemple est le satellite chinois SJ-21, qui a été lancé en 2021 et a ensuite réussi à tirer un ancien satellite chinois de plusieurs centaines de kilomètres sur une orbite plus élevée. Un autre satellite chinois, le Sijian-17, est équipé d’un bras robotique qui « pourrait être utilisé pour saisir d’autres satellites », selon un rapport de 2022 de la Defense Intelligence Agency.

Lors d’un témoignage au Congrès en mars, le général James Dickinson, chef du Commandement spatial américain, a déclaré que le SJ-21 « pourrait clairement jouer un rôle de contre-espace et mettre nos satellites géosynchrones en danger ». Le SJ-21 est le type de satellite que Silent Barker suivrait alors qu’il cherche « à détecter ou à découvrir de nouveaux objets », a déclaré Space Force.

La Space Force et la NRO ne détailleraient pas le nombre de satellites qui composeraient la constellation Silent Barker, sauf pour dire qu’il y aura « plusieurs véhicules spatiaux » impliqués.

La surveillance depuis l’espace augmente les capteurs au sol et « surmonte les limites des capteurs au sol en fournissant une collecte de données satellitaires en temps opportun 24 heures sur 24 », a déclaré la Force spatiale. Les capteurs au sol d’objets en orbite géosynchrone « sont limités par la distance, la géographie et la météo », mais « Silent Barker comblera les lacunes d’observation », a-t-il déclaré. — Tony Capaccio, (c) 2023 Bloomberg LP

