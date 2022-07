De nouveaux résultats détaillent le plan de Trump pour utiliser le recensement à des fins partisanes

Une nouvelle réserve de documents obtenus par le Congrès a confirmé que l’administration Trump avait poussé à ajouter une question sur la citoyenneté au recensement pour aider les républicains à remporter les élections, et non pour protéger le droit de vote des gens, a conclu mercredi un rapport du comité de la Chambre.

Le rapport du Comité de surveillance et de réforme, l’aboutissement d’une enquête d’un an, a détaillé de nouvelles découvertes basées sur des ébauches de notes de service internes et des communications secrètes par courrier électronique entre des personnes nommées politiques au Département du commerce, qui supervise le Bureau du recensement, et leurs homologues du Département de la justice .

Les documents ont fourni la preuve la plus définitive à ce jour que l’administration Trump visait à exclure les non-citoyens du décompte pour influencer la répartition du Congrès qui profiterait au Parti républicain, a conclu le rapport, et que les hauts fonctionnaires ont utilisé un faux prétexte pour monter un dossier juridique pour demander à tous résidents des États-Unis s’ils étaient citoyens américains.