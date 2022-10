De nouveaux restaurants et suites d’hôtel devraient ouvrir dans les prochaines semaines dans le bâtiment Arcada Theatre – Shaw Local

L’ancienne discothèque Studio 54 à New York est connue pour être un point chaud de célébrités, où l’on pouvait repérer n’importe qui, de Diana Ross à Andy Warhol, n’importe quelle nuit.

Le nouveau Studio 64 dans le bâtiment Arcada Theatre au centre-ville Saint-Charles tente de se forger sa propre histoire. Le Studio 64 est situé dans l’espace qui servait auparavant de salon VIP du bâtiment Arcada Theatre.

“Puisque nous sommes sur la Route 64, nous l’avons nommé Studio 64”, a déclaré Ron Onesti, président et fondateur d’Onesti Entertainment, qui exploite le théâtre Arcada et le Club Arcada. «Dès que vous entrez, vous pensez que vous êtes dans les années 1930, car c’était le bar clandestin original ici au théâtre Arcada dans les années 30, et lorsque vous traversez la pièce, il se transforme en une discothèque des années 70. ”

En plus d’être un club de danse, le Studio 64 organise des soirées comiques et d’autres événements. Onesti a dit qu’il semble être bien reçu.

“Les gens adorent ça”, a déclaré Onesti. “Tous ceux qui voient la pièce adorent la pièce. C’est un autre lieu de divertissement ici dans le bâtiment Arcada.

Le Studio 64 fait partie d’un important projet de rénovation du bâtiment qui abrite le théâtre historique et son opération sœur, le Club Arcada. Deux nouveaux restaurants – Rock ‘N Za et Rock ‘N Ravioli – devraient ouvrir dans les prochaines semaines.

Le restaurant Rock ‘N Za vendra des pizzas au feu de bois, des salades et des hot-dogs à la Chicago.

“Rock ‘N Za est ouvert pour la plupart”, a déclaré Onesti. « Nous attendons des dessins pour notre permis. C’est littéralement de semaine en semaine avec celui-là. Il n’est ouvert que pendant les spectacles en ce moment. Dès que nous aurons lancé le truc de la pizza, nous serons ouverts tous les jours.

Rock ‘N Ravioli mettra en vedette certaines des recettes maison d’Onesti, y compris les raviolis au vésuve au poulet et les raviolis au bœuf braisé. En plus des deux nouveaux restaurants, un ensemble de suites d’hôtel devrait également ouvrir dans le bâtiment Arcada Theatre dans les semaines à venir.

Les Suites Arcadiennes contiendront 11 suites. Chaque suite aura un thème musical.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé la concurrence du projet de rénovation.

“J’ai attendu 18 mois pour un tuyau”, a déclaré Onesti.

L’Arcada Theatre et le Club Arcada ont pu rouvrir l’année dernière après avoir été fermés plus d’un an à cause de la pandémie. Onesti a déclaré que les gens sont encore plus enthousiastes ces jours-ci à l’idée d’entendre de la musique en direct.

“Les gens sont en fait émotifs”, a-t-il déclaré. “Quand ils viennent ici et voient toutes les nouvelles rénovations, ils sont excités, puis ils entendent la musique et ils deviennent émotifs. Et les gens arrivent tôt et ils ne veulent pas partir parce que c’est une telle expérience.

Le bâtiment historique, qui est inscrit au registre national des lieux historiques, a ouvert ses portes pour la première fois en 1926 et a attiré des artistes tels que George Burns et Gracie Allen.