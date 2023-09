De nouveaux rendus montrent la ville que les élites de la Silicon Valley veulent construire à Cali

Il n’est pas nécessaire de s’aventurer trop loin dans la science-fiction ou les bandes dessinées pour trouver des exemples d’hommes d’affaires technologiques mégalomanes créant leurs propres métropoles « utopiques », avant – inévitablement – ​​que tout aille en enfer. Aujourd’hui, plusieurs titans de la Silicon Valley espèrent pouvoir obtenir leur propre ville de rêve qui, selon les nouveaux rendus, ressemblerait à quelque chose comme les milliardaires de la technologie lieu de vacances méditerranéen préféré. Il est livré avec des bâtiments en stuc, carrelés de rouge des toits, un centre-ville confortable et suffisamment de panneaux solaires pour donner l’impression que c’est réellement durable.

« California Forever », la société mère de Flannery Associates, a partagé rendus artistiques pour le projet visant à transformer une partie du comté de Solano, dans le nord de la Californie, qui abrite actuellement environ 450 000 habitants, en une utopie branchée et accessible à pied, où les enfants jouent et font du vélo dans les rues, les adultes font du kayak l’après-midi et tout le monde sirote du kitsch margaritas sous le auvents d’un centre-ville pittoresque.

Comment cet idéal suburbain et centré sur la famille pourrait-il être soutenu ? Des fermes solaires, apparemment. Le projet indique que l’est de Solano dispose de suffisamment d’infrastructures existantes pour construire un « grand parc solaire ». Il n’y a pas encore de nouvelles où ils installeront le parc solaire, mais l’entreprise a déclaré qu’elle devrait améliorer les infrastructures existantes comme l’aqueduc de North Bay et l’autoroute 12.

Flannery Associates a déclaré avoir acheté plus de 50 000 acres dans l’est du comté de Solano depuis 2018. Des rapports précédents montraient que l’entreprise dépensé plus de 800 millions de dollars pour acheter des parcelles de terres agricoles dans la Bay Area, de Fairfield jusqu’à Rio Vista, même si jusqu’à présent, il y avait eu peu ou pas de communication de la part de l’entreprise sur pourquoi et ce qu’elle envisageait de construire. Tout cela est dirigé par Jan Sramek, ancien investisseur de Goldman Sachs. Selon California Forever, Sramek, originaire de la République tchèque, a passé du temps à pêcher dans le comté de Solano. et j’ai récemment acheté une maison là-bas.

Le projet bénéficie du soutien d’importants financiers technologiques, notamment le co-fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, et le créateur du capital-risque technologique, Marc Andreesen. Il y a aussi les co-fondateurs de Stripe, Patrick et John Collison, l’ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, et de nombreux autres grands noms de la Silicon Valley qui injectent de l’argent dans le grand accaparement des terres.

Le projet prévoit de soutenir des dizaines de milliers d’habitants, même s’ils seraient tous entassés dans des maisons de ville à deux étages de style San Francisco faisant face à un parc public. On ne sait pas combien d’hectares la ville de rêve occuperait, ni exactement qui aurait la chance d’y vivre, mais California Forever a promis que les fermes voisines continueraient à utiliser les terres à des fins agricoles, mais que les terres appartenant au projet seraient utilisées pour le logement, les fermes solaires, les espaces ouverts et « à la fois l’agriculture et la conservation de l’habitat ». .»

Tout cela, et il faut encore donner à la base aérienne de Travis l’espace dont elle a besoin. Depuis des années, on craignait que des personnes ayant des liens avec des gouvernements étrangers achetaient des terres à proximité de la base critique. Le projet doit encore rallier les élus locaux et les habitants. Les sections locales doivent approuver une initiative de vote pour autoriser les utilisations urbaines sur des terres zonées pour l’agriculture.

Comme Quartz Selon des informations rapportées vendredi, les hommes politiques locaux qui ont rencontré Sramek ont ​​déclaré qu’il n’avait tout simplement pas vraiment de plan pour rendre ces logements abordables. L’entreprise a envoyé un sondage push aux résidents leur demandant s’ils soutiendraient le projet si les locaux avaient la priorité.

« Cette idée de construire une nouvelle communauté et une nouvelle opportunité économique dans l’est de Solano semblait impossible à première vue, mais après avoir passé beaucoup de temps à en apprendre davantage sur Solano et ses habitants, Jan est devenu convaincu qu’avec une conception réfléchie, les bons investisseurs patients à long terme « , et des partenariats solides avec toutes les parties prenantes, il y aurait une opportunité de construire un endroit remarquable pour les résidents de Solano, à la fois actuels et pour les nombreuses générations à venir », peut-on lire sur le site du projet.

La Californie du Nord a déjà souffert de coûts de logement obscènes. Les ultra-riches de la région ont allé très loin s’opposer toute initiative de logement abordable cela pourrait bouleverser la valeur de leurs maisons, et maintenant les mêmes riches financiers de la technologie sont enthousiastes à l’idée de soutenir un projet immobilier majeur sans aucun plan concret pour donner aux résidents locaux la possibilité d’accéder à ces dizaines de milliers de logements flambant neufs.