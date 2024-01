De nouveaux rendus émergent pour California Forever

Quand Californie pour toujours– le projet de 800 millions de dollars visant à construire une ville sur des terres rurales dans la Silicon Valley – a été dévoilé pour la première fois en septembre, sans trop de détails. Maintenant, un dépôt avec le Solano Registrar of Voters et un nouvel ensemble de rendus, la vision d’une communauté spéculative deux fois plus grande que San Francisco est devenue un peu plus claire.

La première phase du projet vise à loger environ 50 000 résidents sur un site de 18 600 acres dans le comté de Solano, en Californie, entre San Francisco et Sacramento, juste à l’extérieur de la base aérienne de Travis. Alors que la majeure partie de la superficie sera utilisée pour des logements, des écoles, des bureaux et des usages commerciaux, environ 4 000 acres seront utilisés pour des parcs, des sentiers, des habitats écologiques urbains, des jardins communautaires et d’autres types d’espaces ouverts, a déclaré California Forever. Les rendus montrent même des ouvriers d’usine joviaux au sein d’un centre de fabrication pour démontrer la gamme complète d’emplois de cols bleus et blancs que California Forever cherche à créer et à favoriser.

L’Initiative pour les maisons, les emplois et l’énergie propre d’East Solano– et les nouveaux rendus auxiliaires – sont le résultat d’un vaste processus d’engagement communautaire avec plus de 12 000 personnes, a déclaré California Forever. “Au cours des cinq derniers mois, nous avons mené un vaste processus d’engagement communautaire avec les résidents du comté de Solano”, indique le site Web. Ces commentaires se reflètent dans le plan. Le plan a été élaboré avec les électeurs et reflète le caractère et les priorités du comté de Solano.

Le document soumis à l’approbation des électeurs a lancé une nouvelle zone de sécurité de Travis, qui double presque la taille de la zone tampon actuelle, passant de 7 971 acres dans le plan général de 2008 à un nouveau total d’environ 15 000 acres à partir de la base aérienne. Les bailleurs de fonds ont également promis 30 millions de dollars supplémentaires pour peupler le site de parcs, d’espaces verts, d’habitats écologiques protégés et d’agriculture.

Comme l’a rapporté précédemment UNla conception urbaine de la communauté est SITELAB Studio Urbainun bureau de San Francisco. GCM est l’architecte paysagiste, et Fehr et ses pairs est responsable de la planification des transports. La communauté s’inspire du plan des commissaires de New York de 1811, du plan d’Ebenezer Howard. Les cités-jardins de demain proposition de 1898, le plan Burnham de 1905 pour San Francisco et même les écrits plus contemporains de Leon Krier, California Forever’s l’équipe de designers internes a déclaré.

Flannery Associates, la société qui tirait les ficelles du projet, maintenant simplement connu sous le nom de California Forever, a fait la une des journaux au cours des six dernières années après avoir acquis plus de 50 000 acres de terres en grande partie agricoles. En septembre, suite à la publication d’interprétations artistiques de style WPA et d’une page de destination d’un site Web, le comté de Solano a déclaré dans un communiqué. communiqué de presse: « …le concept de création d’un nouveau centre urbain dans le comté de Solano soulève des questions complexes. Le plan général et l’ordonnance sur la croissance ordonnée, approuvés par les électeurs, autorisent uniquement les utilisations agricoles sur la majorité des terres acquises par California Forever.

Cette dernière annonce coïncide avec des visuels mis à jour, améliorant les illustrations précédentes. De nouveaux rendus montrent les aspirations plus photoréalistes du développeur Jan Sramek—un ancien partenaire de Goldman Sachs—espère construire.

L’East Solano Homes, Jobs, and Clean Energy Initiative est décrite en outre par California Forever comme un plan visant à construire des maisons de classe moyenne dans des quartiers sûrs et accessibles à pied et à servir de moteur économique pour le comté de Solano. Il prescrit une myriade d’engagements de California Forever envers les citoyens de Solano. Cela comprend une garantie du contribuable qui stipule que l’ensemble du projet de 800 millions de dollars sera financé de manière indépendante par ses résidents et ses employeurs, et n’imposera aucun nouveau impôt ou obligation fiscale aux résidents ou entreprises existants du comté de Solano.

La nouvelle communauté regorge d’un tissu urbain pratiquement identique aux pâtés de maisons de l’Upper West Side ou de Brooklyn Heights. Il évoque ce que les nouveaux urbanistes appellent le ville à 15 minutes, où tout, des logements aux épiceries, en passant par les écoles, etc., est accessible à pied, à vélo ou en train en quinze minutes de trajet. (Les principes de conception complets peuvent être lus ici.)

L’initiative déposée au registre des électeurs prévoit également une garantie d’eau pour garantir que les nouveaux résidents auront accès à l’eau sans surcharger l’approvisionnement existant. Une garantie de transport vise à améliorer la sécurité routière et la capacité des autoroutes 12 et 113 grâce à de nouvelles emprises. En outre, une garantie scolaire promet de ne pas surcharger les installations scolaires existantes avec de nouvelles constructions ; et une garantie de croissance intelligente s’engage à connecter les résidents et les entreprises existants aux emplois et aux capitaux.

Les enquêteurs ont découvert qu’aujourd’hui, 81 pour cent des parents du comté de Solano pensent que leurs enfants n’auront pas les moyens de vivre dans le quartier dans lequel ils ont grandi à l’avenir. “Changeons cela et veillons à ce que chaque famille Solano ait un avenir ici, maintenant et pour les générations à venir”, indique la nouvelle annonce.