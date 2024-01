De nouveaux rendus donnent un aperçu de l’avenir prévu de la station Atlantic

Ne l’appelez pas Ponce City Market West, mais cela pourrait être proche, du moins en termes d’esthétique extérieure et de matériaux.

Hines, le propriétaire d’Atlantic Station basé à Houston, a révélé le mois dernier qu’il allait de l’avant avec les plans de la deuxième phase de son projet Atlantic Yards directement de l’autre côté du Connector depuis la forêt de gratte-ciel de Midtown – malgré les turbulences historiques sur le marché des bureaux urbains, les banques restreintes prêts et autres problèmes.

Les responsables de Hines ont déclaré Bisnow Atlanta en décembre, la deuxième phase s’appellerait The Forge. Ils espèrent décrocher à nouveau l’or avec un projet aussi hautement aménagé et stratégiquement situé, après la location complète par Microsoft de la première phase des spécifications d’Atlantic Yards il y a trois ans.

Des plans élaborés par Hartshorne Plunkard Architecture, basé à Chicago, la même entreprise qui a conçu la phase initiale distinctive d’Atlantic Yards, avec ses extérieurs en brique et ses lignes rétro, ont émergé et illustrent à quoi The Forge pourrait ressembler et fonctionner.









Selon les plans du site, The Forge comprendrait trois bâtiments avec des commerces de détail au niveau de la rue le long de la 17e rue à Market Street, comblant le vide actuellement occupé par l’installation de basket-ball Overtime Elite, une structure de hangar fonctionnant avec un bail à court terme. Le directeur général principal de Hines, John Heagy, a déclaré à Bisnow que le nouveau campus s’étendrait sur 637 000 pieds carrés, soit près de 140 000 pieds carrés de plus que la première phase.

Une brochure HPA indique que The Forge, comme la phase initiale, ferait un clin d’œil à l’histoire du quartier à usage mixte de 138 acres en tant qu’aciérie avec des extérieurs en maçonnerie, en acier et en verre, en plus d’un « plan du site et d’une volumétrie… inspirés par une voie ferrée conceptuelle traversant le centre.

Sous les trois bâtiments se trouverait une terrasse de trois étages qui élèverait le plan de sol jusqu’au niveau de la rue pour un meilleur engagement avec les passants, éliminant ainsi l’une des grandes lacunes restantes dans le schéma urbain du quartier.









les HPA aperçu of The Forge indique que la date d’achèvement cible est 2025, mais selon Heagy, de nombreuses pièces doivent se mettre en place avant même que le projet ne commence.

Heagy a déclaré à Bisnow qu’aucune industrie spécifique n’était recherchée pour revendiquer les bureaux de The Forge. Mais toutes les entreprises qui viendront devraient probablement être prêtes à supporter des loyers records pour des espaces de classe A à Atlanta, car les coûts de construction au pied carré ont presque doublé par rapport à il y a dix ans. L’inauguration des travaux ne progressera pas tant que Hines n’aura pas mis en place des engagements préalables à la location « substantiels », mais Heagy a déclaré que plus de détails sur le plan de The Forge viendraient au début de cette année.

Pour l’instant, trouvez plus de contexte, de photos et de rendus dans la galerie ci-dessus.





