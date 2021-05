De nouveaux rendus divulgués montrent le Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G en rose

Samsung devrait bientôt lancer la Galaxy Tab S7 Lite en trois variantes: Wi-Fi uniquement (SM-T730), 4G (SM-T735) et 5G (SM-T736B / SM-T736N). Le mois dernier, des fuites de rendus du modèle 5G nous ont montré la Tab S7 Lite de couleur noire. Maintenant, quelques autres images ont fait surface, qui montrent la tablette dans une teinte rose avec un stylet S-Pen et une couverture de livre dans une couleur assortie.

Les rendus révèlent que la couverture du livre aura deux étuis S-Pen – un à l’intérieur et l’autre sculpté près de la double caméra. Vous pouvez également remarquer la touche d’alimentation et la bascule de volume sur le cadre droit de la Galaxy Tab S7 Lite 5G, avec le port USB-C et le haut-parleur situés en bas. Il y a aussi une caméra selfie sur la lunette droite.







Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G

La Galaxy Tab S7 Lite 5G ne sera pas disponible uniquement dans les couleurs noir et rose. L’une des images divulguées nous indique que la tablette aura un total de cinq options de couleur.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot de la part de Samsung sur la Galaxy Tab S7 Lite, le pronostiqueur fiable Roland Quandt affirme qu’il n’y a « rien de tel qu’une Galaxy Tab S7 Lite ». La tablette s’appellera en fait la Galaxy Tab S7 + Lite.

Nous ne connaissons pas la raison pour laquelle Samsung a mis «+» et «Lite» dans le même nom, mais compte tenu des antécédents du conglomérat coréen de nommer ses appareils, nous ne sommes pas surpris.

Source 1, Source 2