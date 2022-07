De nouveaux records de température en une seule journée établis à travers la Colombie-Britannique au milieu d’une vague de chaleur

La vague de chaleur en Colombie-Britannique n’est pas encore terminée. Alors que la province entre dans la période plus fraîche du temps plus chaud, plusieurs régions ont établi de nouveaux records de température quotidienne.

Les données préliminaires d’Environnement et Changement climatique Canada montrent qu’au moins 10 municipalités ont égalé ou dépassé leurs sommets historiques du 27 juillet. L’agence météorologique affirme qu’une forte crête de haute pression est à l’origine de la vague de chaleur.

La température la plus élevée a été enregistrée à Lytton où elle a atteint 42 degrés, dépassant l’ancien record quotidien de 40 degrés Celsius établi en 1939. Lors de l’événement du dôme de chaleur de 2021, Lytton a établi le record de la température la plus élevée jamais enregistrée au Canada à 49 C.

Les autres enregistrements incluent :

• Bella Bella – 29,6 °C

• Clinton – 34,1 °C

• Ruisseau Dawson – 32,2 °C

• Fort St. John – 31,7 °C

• Région du Mackenzie – 33,3 °C

• Nelson – 38 C

• Mont Puntzi – 34,9 °C

• Vancouver métropolitain – 30,4 C

Presque toutes les régions de la Colombie-Britannique restent sous un avertissement de chaleur. Les températures devraient baisser ce week-end.

