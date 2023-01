De nouveaux rapports montrent les risques liés aux voyages dans le monde

D’attraper le Covid-19 à être pris dans un blizzard, voyager peut être une entreprise risquée de nos jours. Mais le degré de risque dépend souvent de la destination et de la façon dont vous définissez les risques.

Villes les plus sûres : perceptions des gens

Un rapport publié par la compagnie d’assurance basée au Royaume-Uni, William Russell, a classé les “villes les plus sûres du monde”, selon la perception des gens.

Sur cette liste, qui s’appuyait sur les taux de criminalité perçus sur la base de données mondiale crowdsourcing Numbeo, l’Asie et l’Europe dominaient le classement des villes « les plus sûres ». Le Taipei de Taïwan a obtenu le meilleur score, tandis que Buenos Aires, en Argentine, s’est classé le plus bas (score : 36,7), selon le rapport.

Villes les plus sûres : santé et politique

Mais les cinq premières places pour “santé et sécurité” dans le “Indice des 100 meilleures villes destinations 2022” sont différents. Ce classement, publié en décembre, a analysé “la stabilité politique et la sécurité sociale”, qui comprend l’impact de Covid-19 (tel que le nombre total de cas, les taux de décès et de vaccination) ainsi que les accidents de la route, la corruption gouvernementale et les statistiques sur le terrorisme. Ici, les villes du Moyen-Orient et d’Asie sont arrivées en tête. Charjah, Émirats arabes unis Dubaï, Émirats Arabes Unis Doha, Qatar Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis Singapour, Singapour

Paris est en tête du classement des « 100 meilleures destinations urbaines » de la société d’études de marché Euromonitor International pour 2022, mais le Sharjah des Émirats arabes unis, illustré ici, se classe au premier rang en termes de santé et de sécurité. Stefan Tomic | E+ | Getty Images

“Le Moyen-Orient … occupe les quatre premières positions”, a déclaré Vitalij Vladykin, directeur principal de la recherche chez Euromonitor International, tandis que “Singapour est classé premier en termes de catégorie de stabilité politique en 2019-2022”. « Santé et sécurité » est l’un des six facteurs utilisés par Euromonitor International pour compiler son indice annuel des destinations urbaines.

Lieux les plus sûrs : risques médicaux

Un rapport de la société de sécurité des voyages International SOS analyse non seulement les risques de maladies infectieuses, mais également les facteurs pouvant affecter les soins médicaux, tels que la qualité des services spécialisés et d’urgence, la disponibilité des médicaments et les barrières linguistiques. Son Carte des risques de voyage 2023 montre qu’une grande partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale – ainsi que des endroits comme la Turquie, Israël, le Japon, Singapour et les Émirats arabes unis – ont des risques médicaux “faibles”.

Risques médicaux par pays. SOS internationaux

La carte montre que le Yémen, la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan, la Corée du Nord et certaines parties de l’Afrique présentent des risques médicaux “très élevés”, ce qu’International SOS définit comme ayant des systèmes de santé “presque inexistants ou gravement surchargés”. Les pays colorés en violet ont une “variation significative” des risques médicaux, ce qui peut signifier des écarts dans les niveaux de soins entre les villes et les zones rurales, selon le rapport. Cette carte ne reflète pas l’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement en Chine, a déclaré le Dr Irene Lai, directrice médicale chez International SOS. Plutôt que de montrer des épidémies spécifiques, la carte se concentre sur les situations médicales “de fond” dans les pays du monde entier, a-t-elle déclaré.

Lieux les plus sûrs : risques de sécurité

SOS internationaux Carte des risques de voyage évalue également les risques de sécurité, qui comprennent la criminalité ainsi que la violence politique comme le terrorisme et la guerre, les troubles sociaux et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, selon la société. Sally Llewellyn, directrice de la sécurité d’International SOS, a déclaré que quelque 25 endroits dans le monde présentaient des risques de sécurité “insignifiants”: Samoa américaines, Andorre, Anguilla, Îles Vierges britanniques, Cap-Vert, Îles Caïmans, Îles Cook, Danemark, Finlande, Groenland, Islande, Kiribati, Liechtenstein, Luxembourg, Îles Marshall, Monaco, Nauru, Norvège, Saint-Marin, Seychelles, Slovénie, Suisse, Turks et Caicos, Tuvalu et Wallis et Futuna.