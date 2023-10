De nouveaux projets de Super League émergent, l’UEFA obligée de réagir

L’UEFA travaille sur des plans pour lancer une nouvelle Super League. L’organisation a catégoriquement nié ces affirmations.

Quotidien espagnol El Pais a rapporté que les préparatifs sont en cours pour une nouvelle Super League européenne. Cette compétition pourrait faire ses débuts en 2027. Une campagne de Coupe d’Europe comporterait trois compétitions : la Super League, la Ligue Europa et la Ligue des candidats – aurait été proposée.

Les équipes de ces niveaux se battraient pour le droit de monter ou de descendre d’un niveau, exactement comme elles le feraient dans les ligues nationales. L’article indiquait également que les matchs du week-end faisaient partie du calendrier.

Une fois approuvée, la nouvelle structure du tournoi restera hors d’usage pendant au moins les quatre prochaines années. Dans l’ensemble, cette proposition aurait sans aucun doute des effets dévastateurs sur les ligues nationales si elle était jamais mise en œuvre.

L’UEFA commente officiellement l’actualité

Aujourd’hui, l’UEFA a rejeté les rumeurs selon lesquelles un tournoi « remanié » serait en préparation. À la lumière de la nouvelle, ils ont publié une déclaration officielle, via Manchester Evening News.

« L’UEFA ne travaille pas sur un tel nouveau projet. L’opposition de l’UEFA à tout type de soi-disant Super League est bien documentée et les rumeurs suggérant quelque chose de différent sont totalement sans fondement.

« Nous attendons avec impatience l’introduction du nouveau format de compétition de clubs à partir de 2024, qui conservera le principe selon lequel la performance nationale est la clé de la qualification et permettra aux supporters de voir encore plus de matches européens de haut niveau, un meilleur équilibre compétitif et une compétition ouverte. une compétition où chaque match compte.

Les plans originaux de la Super League ont abouti à un nouveau format UCL

L’UEFA et son président, Aleksander Ceferin, se sont catégoriquement opposés à l’idée d’une Super League européenne souveraine en 2021. Une combinaison de réactions négatives de la part des supporters des clubs de Premier League et de menaces de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a conduit à sa disparition rapide.

En fin de compte, le projet de Super League européenne a abouti à des révisions de la structure de l’UEFA Champions League pour la saison suivante. Dès l’automne 2024, 36 équipes au total s’affronteront dans le tournoi européen le plus prestigieux. Chaque équipe joue au moins huit matchs.

Suite à cela, le classement final détermine les équipes qui avanceront. Les équipes terminant parmi les huit premières accéderont directement aux quarts de finale. Pendant ce temps, ceux qui terminent de la neuvième à la 24e place devront jouer pour les huit places restantes.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil