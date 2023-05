De nouveaux programmes vous attendent à l’approche de l’été – Shaw Local

Mai est mon mois préféré. Le soleil est chaud mais doux. Les fleurs se sont déployées et les arbres nouvellement verts fournissent une douce brise et de l’ombre.

C’est un moment où nous disons tous collectivement « ahhh » alors que nous sortons pleinement de nos cocons d’hiver, embrassant le contentement du soleil. Nous rangeons enfin nos vêtements d’hiver, enfilons des shorts, des robes d’été et des sandales et ouvrons nos fenêtres pour laisser entrer l’air frais. On flâne avec bonheur dans le quartier ou sur les chemins fluviaux en respirant les douces odeurs du printemps.

C’est la joie de sortir pour la première fois depuis l’automne sans porter de manteau et de sentir la lumière du soleil caresser votre visage. C’est une période de nouveaux départs et une brève pause avant un tourbillon d’activités estivales.

Au Batavia Park District, nous embrassons cette saison de rajeunissement et lançons de nouveaux programmes et événements pour vous aider à rester en bonne santé et à augmenter le facteur plaisir.

Avez-vous entendu parler de Rec Rewards ? C’est un programme qui vous rapporte des points chaque fois que vous vous inscrivez à un cours de fitness ou de yoga. Vous gagnez un point de récompense pour chaque dollar dépensé. Chaque tranche de 30 points vous permet d’économiser 1 $ sur un futur cours de conditionnement physique. Et les récompenses s’accumulent automatiquement. Pas besoin de vous inscrire ou de vous inscrire. Vous verrez le solde de vos récompenses sur votre compte chaque fois que vous vous connecterez. Consultez tous les détails sur bataviaparks.org/fitness.

Nous sommes également ravis d’annoncer une nouvelle offre au Windmill City Festival – la course et la marche Windmill Whirl 5K le dimanche 9 juillet. Rejoignez-nous pour un parcours panoramique certifié le long du Fox River Trail qui commence et se termine au Batavia Riverwalk. Des prix seront décernés aux meilleurs coureurs masculins et féminins en plus des récompenses par groupe d’âge reconnaissant les trois meilleurs hommes et les trois meilleures femmes dans plusieurs groupes d’âge.

Inscrivez-vous pour garantir votre place dans la course et profitez de tarifs préférentiels. Jusqu’au 18 juin, les frais d’inscription sont de 45 $ et comprennent un maillot de course et une boisson d’après-course pour les coureurs de 21 ans et plus. Inscrivez-vous à la course ou marchez uniquement jusqu’au 19 juin pour 25 $.

Le produit de la course profite au fonds de bourses d’études du district du parc, qui offre aux résidents un accès aux loisirs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur raceroster.com/events/2023/71447/windmill-whirl-5k.

Ce printemps, nous vous invitons également à essayer quelque chose de nouveau : faites du bénévolat avec le district du parc ! Que vous aidiez à un événement, donniez un coup de main pour nettoyer un parc ou accueilliez des visiteurs au Batavia Depot Museum, vous êtes un élément important pour faire de Batavia un meilleur endroit pour tous.

Envisagez de vous inscrire pour aider au Windmill City Fest, de faire du bénévolat pour le nettoyage des parcs et des rivières avec la Batavia Parks Foundation ou d’aider au musée et à la boutique de cadeaux. Votre aide et votre expertise sont recherchées et nécessaires. Pour plus d’informations sur le bénévolat, visitez https://bataviaparks.org/volunteering.

J’espère que vous prévoyez de profiter de nos nouvelles offres et de savourer la nouveauté du printemps avec moi alors que nous nous délectons du calme et de la beauté de la saison.