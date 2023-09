De nouveaux problèmes ? Le PSG risque de perdre 90 millions de dollars sur les ventes qataries de l’été

Alors que les départs de Lionel Messi et de Neymar défraient la chronique, le PSG bénéficie de la vente de trois joueurs à des clubs qataris. L’argent revenant au club français a permis au PSG de rééquiper son effectif. Toutefois, les champions de France se retrouvent désormais en difficulté judiciaire pour certains de ces départs.

L’UEFA envisage d’examiner les ventes de joueurs du PSG à des clubs qataris, selon le journal français L’Equipe. L’instance dirigeante du football européen va ouvrir une enquête sur les départs de Marco Verratti, Abdou Diallo et Julian Draxler.

Le PSG a encaissé plus de 90 millions de dollars lors de trois ventes au Qatar

Les ventes de Verratti et Diallo à Al-Arabi SC et de Draxler à Al-Ahli sont compensées Les Parisiens plus de 70 millions de dollars. Lundi, les Rouge et Bleu ont confirmé avoir vendu Julian Draxler à Al-Ahli au Qatar pour un prix de transfert de 21 millions de dollars.

La décision de l’Allemand a déclenché l’alarme au siège de l’UEFA. Il suit les traces de Marco Verratti et Abdou Diallo en quittant le PSG pour un club qatari. Les frais de transfert pour Verratti et Diallo étaient respectivement de 54 et 16 millions de dollars.

Quelles conséquences le PSG pourrait-il subir s’il était reconnu coupable ?

Qatar Sports Investments, filiale du fonds patrimonial qatari, détient la participation majoritaire dans le PSG. Dès lors, les relations entre les clubs qatariens et le PSG ont fait l’objet d’un examen minutieux. Selon L’Equipe, les spécialistes du fair-play financier (FFP) de l’UEFA peuvent déterminer qu’un transfert dans les registres financiers d’un club incluait des parties liées. Par conséquent, l’UEFA a le pouvoir de « geler » la transaction.

Si tel est le cas, le club pourrait perdre tous les fonds reçus dans le cadre de ces trois transactions, ce qui pourrait aggraver ses problèmes de stabilité financière. Fait intéressant, le rapport note que pour éviter les amendes FFP, l’équipe de France a vendu à un club qatari au moment précis où elle exigeait une vente cette saison.

L’Equipe rapporte également que les champions de Ligue 1 sont confiants dans leur position puisque Qatar Sports Investments ne détient aucune participation financière ni dans Al-Arabi SC ni dans Al-Ahli. Ils ont également fait valoir qu’ils avaient été équitablement rémunérés pour les services des trois joueurs.

PHOTO : IMAGO / Buzzi