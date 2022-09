De nouveaux problèmes dans l’arrière-cour de la Russie alors que les récents combats entre alliés créent un nouveau casse-tête pour Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que la guerre de la Russie en Ukraine fait la une des journaux internationaux, un autre conflit a éclaté dans l’espace post-soviétique qui a des implications majeures pour la Russie et sa sphère d’influence historique. Près de 100 personnes, dont 37 civils et quatre enfants, ont été tuées et des centaines d’autres blessées lors du récent affrontement à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, un autre point chaud, avec l’Ukraine, sur le territoire de l’ex-Union soviétique, où la Russie a historiquement tenté exercer son influence.

“La Russie s’est enorgueillie d’être reconnue comme un leader de la sécurité régionale, notamment à la tête de l’OTSC (l’Organisation du Traité de sécurité collective), un bloc alternatif autoproclamé à l’OTAN. Cependant, son rôle a été exposé comme symbolique et limité, car il a a refusé d’intervenir dans des conflits interétatiques impliquant d’anciens États soviétiques, même lorsque les membres lui ont demandé de respecter ses obligations conventionnelles », a déclaré Alexander Cooley, professeur de sciences politiques au Barnard College, à Fox News Digital.

Plus tôt ce mois-ci, les gardes-frontières tadjiks et kirghizes se sont tiré dessus et ont signalé des zones civiles ciblées de part et d’autre de la frontière. Les deux parties ont blâmé l’autre pour la dernière série de violences le long de la frontière dans la région sud de Batken au Kirghizistan, dont une grande partie est contestée. On ne sait pas, à ce stade, quel pays a initié la violence.

Depuis une réunion des deux présidents au début du mois à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), un cessez-le-feu ténu semblait tenir jusqu’à ce que les Tadjiks accusent le Kirghizistan de violer l’accord. De nombreux observateurs de la région pensent que les escarmouches à petite échelle le long de la frontière se poursuivront comme elles l’ont si souvent fait dans le passé.

La querelle frontalière sous-jacente reste non résolue. Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu avec le président kirghize Sadyr Japarov et le président tadjik Emomali Rahmon et a appelé les deux parties à mettre fin à la violence et à désamorcer la situation. Au-delà de l’envie rhétorique de mettre fin aux hostilités, on ne sait pas à quel point Poutine est impliqué dans le conflit actuel.

L’Asie centrale et le territoire de l’ex-Union soviétique constituent une géographie importante où la Russie a historiquement tenté d’exercer son influence et de faire preuve de souplesse.

“Poutine et son régime cherchent à réintégrer les anciens États soviétiques sous le contrôle de la Russie et à former une alliance semblable à l’URSS. C’est la politique et la stratégie officielles et un enjeu important pour Poutine et son héritage”, a déclaré Rebekah Koffler, ancien officier de la Defense Intelligence Agency et auteur. du livre “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital.

Le Tadjikistan et le Kirghizistan restent fermement dans la zone d’influence de la Russie depuis qu’ils ont déclaré leur indépendance en 1991. Les deux pays hébergent des bases militaires russes et tous deux sont membres de l’OTSC, un forum permettant à la Russie d’exercer sa présence militaire en Asie centrale. Politiquement, le Tadjikistan et le Kirghizistan sont intégrés dans la Communauté des États indépendants (CEI), un pacte entre les anciennes républiques fracturées de l’Union soviétique. Plusieurs des membres de ces institutions post-soviétiques sont engagés dans des conflits, ce qui porte atteinte à l’intégrité de ces organisations.

L’Asie centrale étant dans l’arrière-cour de la Russie, Poutine a intérêt à maintenir la région calme et stable. Alors que sa guerre en Ukraine ralentit et que l’Ukraine intensifie ses contre-attaques et regagne les territoires occupés, Poutine a peu de temps à consacrer à un autre différend.

Les experts disent que Poutine est préoccupé par sa guerre d’agression en Ukraine et a fait appel à des mercenaires étrangers d’Asie centrale alors que les forces russes continuent de subir de graves revers dans la région orientale du Donbass. Les États-Unis, en revanche, ont peu d’influence ou de crédibilité en Asie centrale, en particulier après le retrait d’août 2021 d’Afghanistan. Pourtant, des analystes de la région tels que Koffler affirment qu’il existe une opportunité pour les États-Unis d’étendre leur influence, mais cela doit être précis et sans conditions préalables.

“Si les États-Unis cherchent à démocratiser la région, c’est un projet voué à l’échec, car les cultures d’Asie centrale et occidentales sont très différentes. Ce sont des États très autoritaires qui donnent la priorité à la primauté de l’État par rapport à l’individu. Les droits de l’homme ne sont pas le langage qu’ils comprennent. . Si les États-Unis devaient poursuivre des relations purement transactionnelles, alors c’est possible. Il y a un précédent pour cela, par exemple les États-Unis maintenait auparavant une base militaire au Kirghizistan, exploitée par l’US Air Force. Il y a toujours une opportunité pour les États-Unis, en tant que moteur de l’innovation et de l’expertise mondiales dans la haute technologie, la médecine et d’autres industries, d’avoir des relations commerciales avec n’importe quel régime”, a-t-elle noté.

Le récent conflit entre deux anciennes républiques soviétiques révèle les tensions qui subsistent 30 ans après l’effondrement de l’Union soviétique et la formation de nations nouvellement indépendantes.

“Il existe différentes cartes soviétiques datant de différentes années montrant différentes lignes et sur le terrain que chaque côté retire de temps en temps pour faire valoir ses arguments. Les frontières n’ont jamais vraiment été bien définies, en particulier dans les parties les plus accidentées et les plus sauvages du frontière”, a déclaré Gavin Helf, expert en Asie centrale à l’Institut américain pour la paix, à Fox News.

La crise entre le Tadjikistan et le Kirghizistan n’est pas le seul conflit à éclater dans l’espace post-soviétique. L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont également enfermés dans un conflit de plusieurs décennies sur un territoire contesté hérité de l’éclatement de l’Union soviétique. Plus récemment, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés à leur frontière contestée et ont vu plus de 100 militaires tués des deux côtés.

Normalement, la Russie interviendrait diplomatiquement dans son voisinage pour régler un tel conflit, mais Poutine ne s’interpose même pas entre les deux pays. Ce manque d’intérêt, pour certains, est un signe clair de l’influence décroissante de la Russie.

“Je considère cela comme une baisse de l’influence russe, qui persistera si la guerre de la Russie en Ukraine s’éternise et si la Russie perd et se replie sur elle-même pendant un certain temps. Tous ces conflits ne sont pas nouveaux, mais il y a maintenant de la place pour qu’ils ressurgissent”. , ou une nouvelle marge de manœuvre pour les résoudre sans que la Russie ne mette le doigt sur la balance », a déclaré Helf de l’USIP.