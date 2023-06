De nouveaux pouvoirs empêcheront les entreprises technologiques de bloquer les familles endeuillées, ont déclaré des pairs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement a promis de nouveaux pouvoirs juridiques pour garantir que les familles endeuillées ne soient pas « bloquées » par les entreprises technologiques si leurs enfants sont décédés après avoir accédé à du contenu en ligne préjudiciable.

Le ministre de la Culture, Lord Parkinson de Whitley Bay, a cédé aux appels de la Chambre des lords pour que les familles et les coroners soient habilités à accéder aux informations détenues par les entreprises technologiques qui pourraient aider à identifier la cause du décès d’un enfant.

Les coroners sont des autorités judiciaires chargées de donner une cause de décès dans des circonstances telles que les suicides.

La baronne Kidron, homologue de Crossbench, a appelé les ministres à donner aux coroners le pouvoir légal de demander des informations à Facebook et à d’autres «fournisseurs de services» qui pourraient être pertinentes pour la mort d’un enfant qui a utilisé leur plate-forme.

Lord Parkinson a déclaré que le gouvernement « présenterait un ensemble de mesures » pour répondre à ses propositions lorsque la Chambre des lords entrerait dans les dernières étapes de son examen ligne par ligne du projet de loi sur la sécurité en ligne.

Il a déclaré à ses pairs: « Le paquet d'amendements garantira que les coroners auront accès à l'expertise et aux informations dont ils ont besoin pour mener leurs enquêtes, y compris les informations détenues par les entreprises technologiques, quelle que soit leur taille. »





Nous devons nous assurer que les entreprises ne peuvent pas bloquer les parents qui ont perdu un enfant et que ces parents sont traités avec l’humanité et la compassion qu’ils méritent. Lord Parkinson de Whitley Bay

Lord Parkinson a ajouté : « Cela inclut des informations sur la façon dont un enfant a interagi avec un contenu spécifique en ligne ainsi que sur le rôle de systèmes et de processus plus larges, tels que les algorithmes, dans sa promotion.

« Les modifications que nous proposerons contribueront également à rendre le processus d’accès aux données plus simple et plus humain. Les plus grandes entreprises doivent s’assurer qu’elles sont transparentes avec les parents sur leurs options d’accès aux données et doivent répondre rapidement à leurs demandes.

« Nous devons nous assurer que les entreprises ne peuvent pas bloquer les parents qui ont perdu un enfant et que ces parents sont traités avec l’humanité et la compassion qu’ils méritent. »

Lady Kidron, cinéaste et défenseure des droits des enfants en ligne, avait précédemment déclaré aux Lords qu’elle retirerait ses propositions d’amendement du projet de loi en raison des promesses du gouvernement.

Elle a déclaré: «Alors que les parents se battaient pour l’accès à l’information, ces mêmes entreprises ont continué à suggérer des amis, du matériel et des comportements qui poussent les enfants dans des lieux et des espaces dans lesquels ils sont minés, radicalisés dans le désespoir et en danger.

« En aucune autre circonstance, il ne serait acceptable de retenir des informations pertinentes d’une procédure judiciaire.

«C’est à la fois immoral et un échec de la justice si les coroners ne peuvent pas accéder et examiner toutes les preuves pertinentes, et pour les familles, cela ajoute de la douleur au chagrin car ils sont incapables d’accepter ce qui s’est passé parce qu’il y a encore tellement de choses qu’ils ne font pas. savoir. »

L’ancienne secrétaire conservatrice à la culture, la baronne Morgan de Cotes, a soutenu les changements, déclarant à ses pairs: «Les divers amendements de la noble dame sont non seulement sensés, mais absolument la bonne chose à faire, et je pense que c’est une grande tragédie à bien des égards que nous avons a dû attendre ce texte de législation primaire pour que ces entreprises commencent à être contraintes du tout.

Lord Allan of Hallam, homologue de la Lib Dem, qui a travaillé comme directeur de la politique de Facebook en Europe entre 2009 et 2019, a déclaré qu’il pensait que les géants des médias sociaux accueilleraient favorablement les propositions.

L’ancien député de Sheffield Hallam a déclaré: « Si je travaillais encore pour un service en ligne, je pense que j’accueillerais ce changement de responsabilité, franchement, pour ces décisions et j’espère que nous verrons ce nouveau processus, qui sera introduit tel que je le comprends. dans les amendements ultérieurs, fonctionner sans heurts avec une bonne coopération du service réglementé. »

Cependant, il a averti les ministres qu’ils devaient s’assurer que «les bons freins et contrepoids» étaient en place pour empêcher que les données personnelles ne soient utilisées de manière inappropriée, et s’est demandé s’il pourrait y avoir des conflits avec la loi existante sur la protection des données.