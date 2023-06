De nouveaux outils dans Messenger et Instagram donnent plus de contrôle aux parents

Meta ajoute de nouvelles fonctionnalités conçues pour donner aux parents plus de contrôle sur la façon dont leurs adolescents utilisent Messenger et les autres applications de l’entreprise.

Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, mardi décrit les outils de supervision parentale venir discuter avec l’application Messenger. Les fonctionnalités donnent aux parents un aperçu du temps que leur adolescent passe sur Messenger ; avec qui leur adolescent interagit ou peut interagir ; leurs paramètres de confidentialité et de sécurité ; et qui leur adolescent rapporte sur l’application (si leur adolescent choisit de divulguer cette information). L’outil de supervision parentale ne permet pas aux parents de voir les messages que leur adolescent envoie aux autres.

Meta déploie mardi les outils de Messenger aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et a annoncé qu’ils arriveraient dans d’autres pays dans les « mois à venir ». Meta a également taquiné des outils de supervision parentale supplémentaires de gestion du temps et des interactions qu’il déploiera sur Messenger au cours de l’année prochaine.

Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités de Messenger, Meta teste également des fonctionnalités de messagerie de confidentialité sur les messages directs d’Instagram.

« Nous voulons protéger les gens contre les interactions indésirables dans les DM d’Instagram, et ces protections sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit d’adolescents », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Meta teste une fonctionnalité qui inciterait les gens à envoyer une invitation à une personne avant de pouvoir s’engager dans la messagerie. Les personnes ne peuvent envoyer qu’une seule invitation à la fois et il leur est interdit de spammer les messages d’une personne avant que celle-ci n’accepte une invitation à se connecter. Les photos, vidéos et tout autre type de média ne peuvent pas être envoyés avant que la personne n’accepte l’invitation.

La société introduit également sa fonctionnalité Take a Break, qu’Instagram utilise déjà, sur Facebook. Après 20 minutes sur l’application, les adolescents recevront un message leur indiquant de s’éloigner de l’application et de définir des limites de temps quotidiennes.

L’annonce de contrôles parentaux renforcés et de limites de temps d’écran dans l’application intervient au milieu d’un crise de santé mentale chez les adolescents et l’épidémie de solitude que certains experts associent à une utilisation excessive des médias sociaux. Quelques les écoles poursuivent même des entreprises technologiques comme Meta et TikTok, alléguant qu’ils ont joué un rôle important dans la crise de la santé mentale des jeunes.

« À ce stade, nous n’avons pas suffisamment de preuves pour dire avec certitude que les médias sociaux sont suffisamment sûrs pour nos enfants », a déclaré le chirurgien général Vivek Murthy. a dit dans une interview avec NBC News le mois dernier. « Nous devons maintenant prendre des mesures pour nous assurer que nous protégeons nos enfants. »