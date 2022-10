De nouveaux navires de la Royal Navy doivent être construits en Grande-Bretagne, prévient Liz Truss

Un projet DEFENSE pour trois nouveaux navires de la Royal Navy doit être attribué aux chantiers navals britanniques plutôt qu’à l’Espagne, a prévenu Liz Truss.

Le projet lucratif vaut 1,6 milliard de livres sterling pour les navires dont les tâches consistent notamment à assurer l’approvisionnement des porte-avions de la classe Queen Elizabeth en marchandises telles que des munitions et de la nourriture.

Les députés travaillistes et les syndicats ont averti Liz Truss qu’un contrat pour trois nouveaux navires de la Marine doit être remis à une entreprise britannique au-dessus de l’Espagnol Crédit : Getty

Le concours de contrat oppose une offre basée au Royaume-Uni comprenant Babcock et un consortium dirigé par Navantia, une entreprise publique espagnole.

Les militants affirment que l’attribution de l’accord Fleet Solid Support à l’étranger irait à l’encontre de la propre stratégie de construction navale du gouvernement, qui promettait de soutenir les emplois locaux et le secteur de la défense.

La proposition britannique protégerait 2 000 emplois et 4 000 autres dans la chaîne d’approvisionnement.

Il y aurait également une manne de 650 millions de livres sterling pour le Trésor en impôts directs et indirects.

Une décision des ministres est attendue d’ici le printemps.

L’ancien ministre de la Défense et député travailliste Kevan Jones a déclaré hier soir: “Si Liz Truss veut soutenir la croissance, elle doit soutenir le consortium britannique et s’assurer qu’ils sont construits ici.”

Ian Waddell, secrétaire général du syndicat de la construction navale CSEU, a déclaré : « Liz Truss a une énorme décision à prendre dans les prochaines semaines sur ce projet de défense critique.

« Donne-t-elle 1,6 milliard de livres sterling de l’argent des contribuables britanniques à une entreprise publique espagnole ?

«Ou soutient-elle l’offre de Team UK et dépense-t-elle cet argent pour soutenir la construction navale britannique à une époque de tensions internationales croissantes et garantir des milliers d’emplois britanniques qualifiés.

“Nous l’exhortons aujourd’hui à défendre la Grande-Bretagne et à veiller à ce que ces navires cruciaux soient construits ici au Royaume-Uni – et à aider à tenir l’engagement du gouvernement dans sa récente stratégie nationale de construction navale de construire une industrie de la construction navale à succès, innovante et durable à l’échelle mondiale.”