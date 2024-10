De nouveaux médicaments amaigrissants peuvent entraîner une diminution de la masse musculaire squelettique : étude

New Delhi, 27 octobre (IANS) Au milieu de l’utilisation croissante de médicaments amaigrissants, une nouvelle étude a soulevé des inquiétudes quant au déclin de la santé des muscles squelettiques provoqué par les médicaments populaires.

Dans un commentaire récent publié dans la revue The Lancet, des chercheurs des États-Unis et du Canada ont souligné l’importance cruciale de la masse musculaire squelettique dans le contexte de la perte de poids médicalement induite, en particulier avec l’utilisation généralisée des agonistes des récepteurs GLP-1.

Bien que ces médicaments aient montré un potentiel extrême dans le traitement de l’obésité – un précurseur de nombreuses maladies comme le diabète, l’hypertension et le cancer – ils peuvent également entraîner une perte musculaire substantielle dans le cadre du processus de perte de poids, ont affirmé des chercheurs du Pennington Biomedical Research Center aux États-Unis. , Universités de l’Alberta et McMaster au Canada.

Ils ont noté que la perte musculaire – mesurée par la diminution de la masse sans graisse – peut représenter 25 à 39 pour cent du poids total perdu au cours des 36 à 72 semaines. Le rôle des muscles squelettiques n’est pas seulement de maintenir la force et la fonction physiques, mais il est également crucial pour la santé métabolique et la régulation du système immunitaire de l’organisme.

L’équipe a découvert que les agonistes des récepteurs GLP-1 entraînent un déclin musculaire significativement plus important qu’avec un régime de restriction calorique non pharmacologique ou avec un vieillissement normal. Selon les chercheurs, cela « pourrait entraîner des conséquences négatives involontaires sur la santé ».

Les personnes ayant une faible masse musculaire ont une immunité réduite et courent un risque accru d’infections, de mauvaise régulation du glucose et d’autres risques pour la santé.

En outre, les chercheurs ont noté que la perte musculaire provoquée par la perte de poids peut également aggraver l’obésité sarcopénique, répandue chez les personnes obèses, et contribuer aux maladies cardiovasculaires et à des taux de mortalité plus élevés.

Le Dr Steven Heymsfield, professeur de métabolisme et de composition corporelle à Pennington, a appelé les personnes qui prennent des médicaments amaigrissants à être « conscientes des effets secondaires ». Il a ajouté que, pendant qu’ils prennent des médicaments, les gens « mangent moins et ne reçoivent pas la quantité appropriée de vitamines et de minéraux alimentaires ».

Une quantité adéquate de protéines ainsi qu’une quantité optimale d’exercice devraient être explorées avec les médicaments, ont suggéré les chercheurs.

