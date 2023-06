De nouveaux MacBook Airs, des iPad Pro remaniés avec des écrans OLED et un iPad Air mis à niveau sont en préparation, déclare Gurman

Apple travaillerait sur de nouveaux modèles de MacBook Air, des iPad Pro mis à niveau avec des écrans OLED et un iPad Air mis à niveau avec une nouvelle puce de la série M pour remplacer le modèle M1 actuel, selon un rapport de Mark Gurman.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanchele journaliste de Bloomberg affirme qu’Apple développe un iPad Pro OLED dont on parle depuis longtemps, qui pourrait être considérablement plus cher que les modèles actuels en raison de la nouvelle technologie OLEDqui offrirait une meilleure expérience visuelle par rapport à la LED grâce à plusieurs avantages de qualité d’affichage, notamment une gamme de couleurs plus large et des niveaux de contraste élevés, une meilleure gestion de l’obscurité et de la précision de l’éclairage, et des temps de réponse rapides.

En plus de la nouvelle série iPad Pro, Gurman affirme qu’un iPad Air mis à niveau avec une nouvelle puce de la série M pour remplacer le modèle actuel du pistolet M1 est également en développement, bien qu’il ne soit pas clair si l’appareil comportera le M2 ou un toute nouvelle puce M3.

De plus, Apple travaillerait sur des mises à niveau de sa gamme de MacBook Air, bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé.

En regardant plus loin dans l’avenir, Gurman dit qu’il y a aussi quelques produits en début de développement, y compris une version de troisième génération des AirPods Pro et de nouveaux équipements domestiques, tels que des écrans intelligents, ainsi qu’un décodeur Apple TV avec une amélioration Caractéristiques.