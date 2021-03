De nouveaux labels énergétiques plus stricts et plus clairs pour aider l’UE à réduire ses émissions de CO2

Afin d’aider les consommateurs de l’UE à réduire leurs factures d’énergie et leur empreinte carbone, de nouvelles étiquettes énergétiques plus strictes et plus claires, qui s’appliqueront initialement à quatre catégories de produits – réfrigérateurs et congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, téléviseurs et autres moniteurs externes, sont applicables. dans tous les magasins et détaillants en ligne à partir du 1er mars. De nouvelles étiquettes pour les ampoules et les lampes à sources lumineuses fixes suivront le 1er septembre, et d’autres produits suivront dans les années à venir.

«L’étiquette énergétique originale a été très réussie, permettant à un ménage moyen en Europe d’économiser plusieurs centaines d’euros par an et d’inciter les entreprises à investir dans la recherche et le développement», a déclaré le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson mentionné. «Jusqu’à fin février, plus de 90% des produits étaient labellisés A +, A ++ ou A +++. Le nouveau système sera plus clair pour les consommateurs et garantira que les entreprises continuent d’innover et d’offrir des produits encore plus efficaces. Cela nous aide également à réduire nos émissions de gaz à effet de serre », a ajouté le commissaire.

Avec de plus en plus de produits obtenant des notes comme A +, A ++ ou A +++ selon l’échelle actuelle, le changement le plus important est de revenir à une échelle AG plus simple. Cette échelle est plus stricte et conçue de manière à ce que très peu de produits puissent initialement atteindre la note «A», laissant de la place pour que des produits plus efficaces soient inclus à l’avenir, a déclaré la Commission dans un communiqué de presse. Les produits les plus écoénergétiques actuellement sur le marché seront désormais généralement étiquetés «B», «C» ou «D». Un certain nombre de nouveaux éléments seront inclus sur les étiquettes, y compris un lien QR vers une base de données à l’échelle de l’UE, qui permettra aux consommateurs de trouver plus de détails sur le produit. Un certain nombre de règles d’écoconception entreront également en vigueur à partir du 1er mars – notamment sur la réparabilité et la nécessité pour les fabricants de conserver les pièces de rechange disponibles pendant un certain nombre d’années après que les produits ne seront plus sur le marché.

Outre le redimensionnement de la classe d’efficacité énergétique du produit concerné, la présentation de la nouvelle étiquette est différente, avec des icônes plus claires et plus modernes. Comme les étiquettes précédentes, les étiquettes redimensionnées indiquent plus que la classe d’efficacité énergétique. Pour un lave-linge, par exemple, ils affichent en un coup d’œil le nombre de litres d’eau par cycle, la durée d’un cycle et la consommation d’énergie, telle que mesurée pour un programme standardisé.

Un autre changement important est l’introduction d’un code QR en haut à droite des nouvelles étiquettes. En scannant le QR-code, les consommateurs peuvent trouver des informations supplémentaires sur le modèle du produit, telles que des données relatives aux dimensions, aux caractéristiques spécifiques ou aux résultats des tests en fonction de l’appareil. Tous les appareils sur le marché de l’UE doivent être enregistrés dans une nouvelle base de données à l’échelle de l’UE – le registre européen des produits pour les étiquettes énergétiques (EPREL). Cela facilitera davantage la comparaison de produits similaires à l’avenir.

En plus des nouvelles règles d’étiquetage énergétique, il existe de nouvelles réglementations correspondantes sur l’écoconception qui entreront en vigueur le 1er mars, a déclaré la Commission. Celles-ci concernent notamment les exigences d’efficacité minimales mises à jour et renforcent les droits des consommateurs à réparer les produits et soutiennent l’économie circulaire.

Les fabricants ou importateurs seront désormais tenus de mettre à disposition des réparateurs professionnels une gamme de pièces essentielles (moteurs et balais de moteur, pompes, amortisseurs et ressorts, tambours de lavage, etc.) pendant au moins 7 à 10 ans après la dernière unité d’un modèle a été mis sur le marché de l’UE. Pour les utilisateurs finaux également (c’est-à-dire les consommateurs qui ne sont pas des réparateurs professionnels, mais qui aiment réparer les choses eux-mêmes), les fabricants doivent mettre certaines pièces de rechange à disposition pendant plusieurs années après le retrait d’un produit du marché – des produits tels que des portes ou des charnières et des joints. , qui conviennent à l’action de bricolage. Le délai de livraison maximum pour toutes ces pièces est de 15 jours ouvrés après la commande.