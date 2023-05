De nouveaux kits de réparation vous permettront de réparer votre souris Logitech

iFixit lance des kits et des pièces d’auto-réparation pour une sélection de souris Logitech, la société partagé dans un article de blog mercredi. Les kits seront disponibles à la vente à partir de cet été et comprendront des outils et des pièces d’origine pour une variété de problèmes courants. Les clients qui possèdent des souris Logitech des gammes MX Master ou Master Anywhere peuvent être en mesure de sauvegarder leurs appareils de la pile de déchets ou de la corbeille.

Vous pouvez choisir d’acheter des pièces individuelles ou des kits complets pour six appareils de la série MX Master – y compris le meilleur choix de liste de Crumpe MX Master 3S – et cinq souris dans la catégorie Master Anywhere. Selon iFixit, les clients trouveront des produits pour les problèmes de réparation tels que « le remplacement des pieds, le remplacement de la batterie et les procédures d’ouverture ».

La société de réparation de gadgets affirme qu’au début, les pièces ne seront disponibles que pour son magasin américain. Les propriétaires de souris Logitech peuvent visiter le Centre de réparation iFixit Logitech pour faire des achats. La société offre une garantie à vie sur les pièces et les outils des souris Logitech.

Logitech a également un programme de recyclage où vous pouvez vous débarrasser des déchets électroniques dans un centre de recyclage local ou par courrier.