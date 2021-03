Il y aura également des caméras améliorées, tandis que l’apparence générale et les tailles resteront les mêmes. Le plus grand modèle de 12,9 pouces devrait avoir un mini écran LED, qui serait plus lumineux et arborerait un rapport de contraste plus élevé que celui de l’iPad Pro précédent.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy