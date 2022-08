De nouveaux indices effrayants sur le meurtre de Tupac voient les flics intensifier l’enquête 26 ans après que le rappeur a été abattu

La police de LAS Vegas a secrètement intensifié son enquête sur l’assassinat de Tupac Shakur 26 ans après l’essoufflement de son enquête.

Deux sources affirment que des détectives ont contacté Keefe D – le dernier homme vivant du véhicule où les balles mortelles ont été tirées sur Tupac – concernant l’affaire ouverte.

Des sources ont déclaré au US Sun que la police de Las Vegas réexamine le meurtre de Tupac Shakur 26 ans plus tard Crédit : Getty

Des détectives auraient récemment contacté Keefe D – le dernier homme vivant du véhicule où les balles mortelles ont été tirées sur Tupac Crédit : YouTube

La torsion survient après que Keefe ait écrit un livre et donné quelques interviews détaillant comment il a vu son neveu Orlando Anderson tirer sur Tupac et son patron de label Suge Knight en septembre 1996.

Les flics du métro de Las Vegas ont “frappé un mur de silence” sur les acteurs clés du tristement célèbre meurtre alors que les membres de gangs, les exécuteurs, Suge et les travailleurs du couloir de la mort ont refusé de discuter du meurtre jusqu’à l’été 1997.

Maintenant, un initié de la police de Las Vegas dit que les détectives des homicides réexaminent discrètement l’affaire dans l’espoir de clore enfin l’affaire.

Reggie Wright Jr., l’ancien chef de la sécurité de Death Row Records, a également confirmé qu’il y avait eu une “augmentation” de l’activité policière liée au meurtre non résolu.

La source insiste sur le fait qu’il n’y a “aucune indication ferme sur la direction exacte de l’enquête des détectives. Il n’y a certainement rien qui dit que Keefe sera arrêté ou inculpé en ce moment.

“Cependant, ce n’est un secret pour personne que l’affaire plane sur les têtes de Metro depuis des décennies. Au cours des deux dernières années, les informations de Keefe et d’autres personnes au sein de la communauté des gangs ne laissent aucun doute sur le fait qu’Orlando a appuyé sur la gâchette.

“La question est de savoir si les chefs de l’AD ou du métro verront ces commentaires du public et des médias comme suffisants pour enfin clore l’affaire.”

La source a ajouté: “Il y a certainement des discussions au sein des équipes d’homicide du métro qu’après avoir si longtemps ramassé la poussière, les dossiers sont sortis et en cours d’évaluation.”

L’initié de la police dit que les agents pourraient simplement clore l’affaire sans arrestation ni inculpation, étant donné qu’Anderson a été tué deux ans après l’assassinat de Tupac.

Wright s’était également entretenu avec le média Bomb1st pour élaborer sur l’enquête sur le meurtre de TuPac et a noté que Keefe D, qui a longtemps été considéré comme un complice présumé impliqué dans le meurtre du rappeur, est probablement très nerveux à propos des nouveaux développements.

“Disons-le de cette façon, je parie que Keefe D [has] eu les courses au cours des deux dernières semaines », a déclaré Wright. “Parce que oui, ils frappent aux portes et il y a de l’activité.”

Ces derniers jours, Keefe D a évité de répondre s’il avait parlé aux flics, mais a ri des suggestions selon lesquelles il serait arrêté.

Dans une interview avec The Art of Dialogue, il a accusé l’ancien chef de la sécurité du couloir de la mort d’être “obsédé” par lui.

Keefe a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il serait bientôt arrêté et inculpé pour le meurtre: «Pas que je sache, à moins qu’il ne soit le putain d’avocat américain ou quelque chose du genre. Je ne sais pas, ce mec est obsédé par moi. Qu’est-ce que c’est que ce bordel, tu sais ce que je dis ?”

Le Sun a révélé l’année dernière comment le chef de gang Keefe a avoué de manière sensationnelle devant la caméra plusieurs chefs d’accusation de “complot en vue de commettre un meurtre” en relation avec l’assassinat de Tupac Shakur.

Et le Compton Crib Keefe a été accusé de “se moquer” du système judiciaire alors qu’il détaillait une confession complète sur la nuit où lui et son neveu avaient traqué Tupac Shakur avant de l’abattre à Las Vegas.

L’ancien détective du LAPD, Greg Kading, qui a travaillé sur l’affaire du meurtre de Tupac, a trouvé “insondable” qu’à la suite de l’aveu de Keefe sur YouTube d’actes criminels, les détectives d’homicide ne l’aient pas interrogé.

Kading a estimé que la nouvelle vidéo de Keefe contient plusieurs raisons claires pour lesquelles il doit faire face à une arrestation et à des poursuites potentielles pour des aveux d’actes criminels et un complot en vue d’assassiner Tupac.

Dans la vidéo de 15 minutes, Keefe a expliqué comment il avait rassemblé une bande de crips pour venger le passage à tabac du neveu Orlando Anderson par Suge Knight et Tupac à l’hôtel MGM.

Après s’être rendu à divers endroits, Keefe a rappelé comment ils avaient heureusement vu le rappeur suspendu par la fenêtre saluer les fans dans la BMW de Suge Knight.

Après les avoir chassés jusqu’à la jonction de Flamingo et Koval, Keefe a révélé comment Anderson avait pris en charge l’arme.

Il insiste sur le fait qu’il semble que Tupac ait tenté d’atteindre une arme à feu lorsqu’il les a chronométrés, mais Anderson était déjà aligné pour des tirs meurtriers.

Dans sa description instantanée de la fusillade, Keefe pensait que Suge “Big Boy” était mort après le coup de feu.

En décembre 2020, le cinéaste et producteur d’investigation Mike Dorsey a déclaré au Sun comment il avait exhorté la police de Las Vegas à clore l’affaire après

il a rencontré des flics pour présenter l’ensemble de ses recherches, y compris une déclaration de témoin oculaire selon laquelle Tupac a été abattu par un membre du gang de Compton, Orlando Anderson.

Dorsey a déclaré qu’il était temps “que justice pour Tupac” et que “le public entende et accepte la vérité” après plus de deux décennies de silence de la part des autorités judiciaires.

Dorsey, qui a travaillé sur les émissions acclamées Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG and Murder Rap, a admis que la simple décision d’admettre que “l’affaire est close” mettrait fin aux affirmations sans fin selon lesquelles Tupac est vivant.

Dorsey a insisté: “Tupac est mort. Soyons clairs. Toutes les théories du complot sont fausses et cette conjecture en cours peut simplement être terminée par la police du métro reconnaissant enfin toutes les preuves qui sont là. Contrairement à la croyance populaire, nous savons exactement qui a tué Tupac et la police du métro aussi.

“Las Vegas Metro PD doit simplement annoncer que l’affaire est close. Ils peuvent procéder à une arrestation ou ils peuvent l’étiqueter” autorisé / autre “, ce qui signifie qu’ils savent qui est responsable mais que les poursuites ne sont pas possibles.

“Dans ce cas, ils pourraient dire que c’est parce que le tireur est mort (Anderson a été tué par balle lors d’une fusillade entre gangs à Compton en 1998) et vous ne pouvez pas poursuivre un homme mort.”

Le US Sun a contacté le service de police du métro de Las Vegas pour commenter cette histoire.

Keefe D a été joint par téléphone mais n’a ni confirmé ni nié les allégations.