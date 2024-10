De nouveaux implants pourraient-ils traiter la dépression, la démence et la douleur chronique ?

Getty Images Les implants changeront la façon dont nos cellules nerveuses se comportent et interagissent

De minuscules implants électroniques ont déjà transformé la vie de centaines de milliers de personnes au Royaume-Uni, depuis les stimulateurs cardiaques qui contrôlent les maladies cardiaques jusqu’aux implants cochléaires qui améliorent l’audition. Aujourd’hui, un partenariat réunissant des personnes des secteurs de la santé, des sciences et des affaires à Cambridge a reçu des millions de livres sterling pour accélérer la mise au point de nouvelles technologies radicales qui pourraient faire de même pour la santé du cerveau.

Les innovateurs de tout le Royaume-Uni se verront offrir la possibilité de tester leurs idées dans la ville. Les plus prometteurs seront soutenus pour devenir des traitements prêts à l’emploi pour les personnes souffrant de maladies telles que la dépression, la démence et la douleur chronique. L’un des principaux scientifiques du groupe, le professeur George Malliaras, espère que celui-ci pourra soutenir son nouveau projet. Dans un laboratoire d’ingénierie de l’Université de Cambridge, son équipe développe des implants cérébraux pour traiter des problèmes de santé neurologiques et mentales qui, selon l’université, toucheront quatre personnes sur cinq. « Les implants cérébraux peuvent nous offrir un nouveau traitement pour des maladies qui sont actuellement incurables ou gérées de manière inefficace par les produits pharmaceutiques », explique le professeur Malliaras. « La liste ne cesse de s’allonger, mais nous parlons de lésions cérébrales et médullaires, de la maladie de Parkinson, de démence, de dépression, de TOC, et elle semble également prometteuse pour la polyarthrite rhumatoïde et le diabète de type 1. « C’est un projet humble sur lequel travailler, mais aussi extrêmement motivant. »

Martin Giles/BBC Le professeur de technologie George Malliaras affirme que les implants cérébraux ont le potentiel de traiter un large éventail de pathologies.

Les implants fonctionnent en envoyant de petites impulsions électriques qui modifient le comportement de nos neurones. Les neurones sont des cellules nerveuses qui envoient des messages entre notre corps et notre cerveau via des signaux électriques. Ils affectent la façon dont nous marchons, parlons, mangeons et respirons. En modifiant leur fonctionnement, il est possible d’éliminer la douleur ou de restimuler des parties du cerveau touchées par une maladie ou une blessure. « Nous savons déjà que nous pouvons utiliser des impulsions électriques pour diminuer les tremblements chez certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson« , déclare le professeur Malliaras, » mais nous souhaitons rassembler des équipes d’ingénieurs, de cliniciens et d’industriels de tout le Royaume-Uni pour pousser ce type de technologie beaucoup plus loin ».

Martin Giles/BBC Le Dr Chaoqun Dong est l’un des ingénieurs de l’Université de Cambridge travaillant sur une gamme de nouveaux implants médicaux.

La taille de l’appareil est l’un des nombreux défis que l’équipe doit surmonter. « Les électrodes qui sortent de l’implant ne doivent pas être plus grosses qu’un seul neurone. C’est cinq fois plus petit que le diamètre d’un cheveu humain », explique le professeur Malliaras, « mais si l’appareil est trop petit, il peut avoir du mal à communiquer avec le corps, et il est plus difficile pour les chirurgiens de travailler avec, c’est donc un exercice d’équilibre ». Ils doivent également garantir que l’implant peut être produit en masse, qu’il est rentable et qu’il expose le patient à le moins d’effets secondaires possible.

Martin Giles/BBC Lorsque l’électricité passe à travers cet implant en forme de ruban, elle peut s’enrouler autour d’un nerf fragile.

Les implants médicaux ne sont pas nouveaux pour ces ingénieurs. Le Dr Chaoqun Dong développe un dispositif capable d’envelopper les nerfs fragiles sans les endommager. Dans un cube de verre, elle travaille sur une petite structure en forme de ruban suspendue dans un liquide. Il est fabriqué à partir d’un polymère doublé d’or. Lorsque l’électricité le traverse, il s’enroule spontanément en spirale. Ces appareils seraient capables de surveiller les impulsions traversant un nerf lors d’une intervention chirurgicale complexe, mais également de stimuler le nerf.

Université de Cambridge Un implant auto-enroulé autour d’un nerf pour surveiller et appliquer des impulsions électriques

L’électricité est utilisée pour traiter des maladies depuis de nombreuses années – thérapie par électrochocs (ECT) pour la dépression sévère et le trouble bipolaire a commencé il y a des décennies. Mais le professeur Malliaras estime que même si les implants constituent une procédure invasive, ils pourraient offrir des avantages par rapport aux traitements ponctuels. « Les implants peuvent surveiller en permanence le cerveau pour détecter une activité anormale, puis la corriger plus doucement si nécessaire », explique-t-il. En 2021, des scientifiques américains ont rapporté des résultats prometteurs d’une première étude utilisant des implants cérébraux pour traiter la dépression sévère. Le Cambridge Partnership est financé pour trois ans par ARIA – une agence scientifique soutenue par le gouvernement. Le professeur Malliaras se dit convaincu que d’ici là, ils auront parcouru « un long chemin » pour mettre au point de nouveaux traitements viables.