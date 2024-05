De nouveaux fronts s’ouvrent dans la guerre contre le paludisme

je à l’ombre d’un arbre devant une clinique à Wakiso, près de Kampala, la capitale ougandaise, Hadijah Mirembe veille sur son fils de neuf mois. Elle est ici depuis deux jours, depuis que sa température est montée en flèche. Il souffre du paludisme, explique-t-elle, car sa poitrine se soulève et s’abaisse rapidement pendant son sommeil. Elle aussi. De nos jours, même lorsqu’elle dort sous une moustiquaire, elle se réveille souvent pour trouver un moustique satisfait qui s’est faufilé à l’intérieur.

Des millions de parents en Afrique connaissent le souci de s’occuper d’un enfant atteint du paludisme. Beaucoup connaissent le chagrin d’en perdre un. Mais deux nouveaux vaccins redonnent de l’espoir. La première, RT , s / comme 01, a été testé sur près de 2 millions d’enfants au Kenya, au Ghana et au Malawi depuis 2019, et est utilisé dans sept autres pays cette année. La deuxième, r 21/Matrice- m qui est fabriqué en plus gros volumes à moins de la moitié du prix, a commencé à être expédié le 24 mai vers la République centrafricaine.