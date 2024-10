De nouveaux films sur Netflix en octobre alors que le service de streaming ajoute une suite tant attendue pour 2024

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Encore un mois, encore un mois chargé pour Netflix.

Le mois d’octobre s’accompagne d’une longue liste de titres qui seront ajoutés (et supprimés) du service de streaming au cours des 31 prochains jours – de nouveaux films passionnants (le film d’Anna Kendrick Femme de l’heure), joyaux d’anime (Boîte bleue) et de nouveaux épisodes de séries à succès Coup de coeur et Banques extérieuresqui a ramené les téléspectateurs avec une fin sauvage à sa dernière diffusion.

Mais c’est la sortie de la suite tant attendue La plateforme 2 c’est ce qui excitera le plus les fans. La plateforme s’est avéré un succès de bouche à oreille lors de sa sortie initiale en 2019 et ce suivi, réalisé une fois de plus par Galder Gaztelu-Urrutia, arrivera à temps pour une saison effrayante.

Ailleurs, capitalisant sur le succès – et la controverse – du film de Ryan Murphy Monstre Dans la deuxième saison, il y aura un documentaire racontant l’histoire réelle des frères Menendez, tandis que les cinéphiles seront ravis d’apprendre qu’octobre marquera les débuts en streaming du dernier film du Studio Ghibli. Le garçon et le héron.

Retrouvez ci-dessous la liste complète de tous les films et séries télévisées ajoutés en octobre.

Attention : L’Indépendant compile cette liste avec l’aide de Qu’y a-t-il sur Netflix.

ORIGINAL

Films

3 octobre

Les méchants : le braquage hanté

Inquiéter

4 octobre

CTRL

C’est ce qu’il y a à l’intérieur

ouvrir l’image dans la galerie « It’s What’s Inside » arrive sur Netflix ce mois-ci (Netflix)

9 octobre

Le secret de la rivière

11 octobre

À sa place

Planète solitaire

Soulèvement

16 octobre

Justice

17 octobre

Dehors

Les ombres errantes

18 octobre

L’homme qui aimait les ovnis

Femme de l’heure

ouvrir l’image dans la galerie Anna Kendrick joue dans son premier film « Woman of the Hour » (Netflix)

23 octobre

Pack Famille

25 octobre

Ne bouge pas

Détourner ’93

30 octobre

Réduction du temps

Télévision

1er octobre

Réussir à Marbella première saison

2 octobre

Table du chef : Nouilles tome un

L’amour est aveugle saison sept

Mystères non résolus tome cinq

3 octobre

Boîte bleue première saison

Coup de coeur saison trois

Ninjago : La montée des dragons saison deux – deuxième partie

ouvrir l’image dans la galerie Joe Locke et Kit Connor en adolescents amoureux dans « Heartstopper » (Teddy Cavendish/Netflix)

5 octobre

Ranma ½ saison une

6 octobre

Les Sept Péchés Capitaux : Quatre Chevaliers de l’Apocalypse saison deux

8 octobre

L’heure du dîner en direct avec David Chang saison deux – EN DIRECT

9 octobre

Amour trompeur première saison

10 octobre

Banques extérieures saison quatre – quatrième partie

La vie et les films d’Erşan Kuneri saison deux

Tomb Raider : La Légende de Lara Croft première saison

12 octobre

Une entreprise vertueuse première saison

14 octobre

De puissants Monsterwheelies première saison

ouvrir l’image dans la galerie « Outer Banks » revient sur Netflix (Netflix)

17 octobre

Gundam : Requiem pour la vengeance première saison

Jurassic World : Théorie du Chaos saison deux

L’avocat Lincoln saison trois

18 octobre

Le bonheur est première saison

23 octobre

Maîtres automobiles : de la rouille à la richesse saison six

C’est le zodiaque qui parle première saison

24 octobre

La beauté en noir première saison – première partie

Territoire première saison

25 octobre

Enfer saison deux

La dernière nuit à la plage de Tremore première saison

30 octobre

Vas-y, frère première saison

La loi selon la poète Lida saison deux

31 octobre

Meurtre en pleine conscience première saison

Le diplomate saison deux

ouvrir l’image dans la galerie Keri Russell revient dans la deuxième saison de « The Diplomat » (AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX)

Documentaire

7 octobre

Les frères Menéndez

9 octobre

À partir de 5 première saison

16 octobre

Apocalypse antique : les Amériques

Je suis un tueur saison cinq

Sweet Bobby : Mon cauchemar de poisson-chat

18 octobre

Le revirement

Yintah

ouvrir l’image dans la galerie Les frères Menendez feront l’objet d’un nouveau documentaire Netflix (AFP via Getty Images)

23 octobre

Le retour : les Red Sox de Boston de 2004 première saison

25 octobre

La vie remarquable d’Ibelin

Simone Biles en hausse saison deux

30 octobre

L’enlèvement extraterrestre à Manhattan première saison

Marthe

Comédie

1er octobre

Tim Dillon : C’est votre pays

8 octobre

Ali Wong : femme célibataire

15 octobre

Vengeance comique première saison

Rachel Bloom : Mort, laisse-moi faire mon spécial

22 octobre

Hasan Minhaj : Coup de tête

29 octobre

Tom Papa : Maison libre

ouvrir l’image dans la galerie Le nouveau set de stand-up de Hasan Minhaj arrivera sur Netflix ce mois-ci (Getty Images)

Jeux

29 octobre

Monument Vallée 2 (iOS et Android)

Histoires Netflix : Banques extérieures (iOS et Android)

AUTORISÉ

Films

1er octobre

Comme ci-dessus, donc ci-dessous – NOUS

Être Julia – NOUS

Les oiseaux – NOUS

Boyz n the Hood – NOUS

Demoiselles d’honneur – NOUS

Bruno – NOUS

Homme Cendrillon – NOUS

Retraite en couple – NOUS

8 milles – NOUS

Élysée – NOUS

Plan d’évacuation – NOUS

Première fille – NOUS

Amenez-le au grec – NOUS

La fille d’à côté – NOUS

Halloween (2018) – États-Unis

Inu-Oh – NOUS

Informatique : chapitre deux – NOUS

Jarhead – NOUS

Judy – NOUS

Le Karaté Kid (1984) – États-Unis

Le Karaté Kid Partie II – NOUS

Le Karaté Kid Partie III – NOUS

Kung Fu Panda – NOUS

Kung Fu Panda 3 – NOUS

ouvrir l’image dans la galerie « Kung Fu Panda 3 » (Images universelles)

Légion – NOUS

Marnie – NOUS

Le mécanicien – NOUS

Les disparus – NOUS

La maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers – NOUS

Point de rupture (2015) – États-Unis

Psycho (1960) – États-Unis

Psycho II – NOUS

Dragon Rouge – NOUS

Robin des Bois (2018) – États-Unis

Sel – NOUS

Écharpe (1983) – États-Unis

ouvrir l’image dans la galerie Al Pacino dans « Scarface » (Universel)

La Sentinelle – NOUS

Jusqu’à la mort – NOUS

21 rue du saut – NOUS

22 rue Jump – NOUS

Préavis de deux semaines – NOUS

Sans amis – NOUS

Tu es le prochain – NOUS

Gagnez un rendez-vous avec Tad Hamilton – NOUS

2 octobre

Saripodhaa Sanivaaram – NOUS

3 octobre

#OOTD : Tenue du Créateur – NOUS

6 octobre

Voir pour moi – NOUS

Nuit violente – ROYAUME-UNI

Whitney Houston : Je veux danser avec quelqu’un – ROYAUME-UNI

7 octobre

Le garçon et le héron – ROYAUME-UNI

8 octobre

Son ciel bleu – NOUS

11 octobre

Pixels – NOUS

Crier (2022) – États-Unis

12 octobre

Clifford le gros chien rouge – NOUS

Un endroit tranquille : Partie II – NOUS

13 octobre

Un homme appelé Otto – ROYAUME-UNI

14 octobre

Margaux – ROYAUME-UNI

Un sacrifice – NOUS

Désarticulé – NOUS

15 octobre

Abandonné – NOUS

16 octobre

Selma – NOUS

Yeux de serpent : les origines de GI Joe – NOUS

ouvrir l’image dans la galerie Russell Crowe dans « Unhinged » (Studios du Solstice)

18 octobre

Babylone – ROYAUME-UNI

20 octobre

Le Domaine – NOUS

21 octobre

Club de lecture – NOUS

Kung Fu Panda 4 – NOUS

24 octobre

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore – ROYAUME-UNI

La beauté de Tyler Perry en noir – ROYAUME-UNI

25 octobre

Patti – ROYAUME-UNI

Télévision

1er octobre

Hajime no Ippo : Les combats ! – NOUS

Anéantir tome quatre – États-Unis

Gilets jaunes première saison – États-Unis

3 octobre

Dan Da Dan première saison – États-Unis

4 octobre

L’incroyable cirque numérique saison un, épisodes un à trois – États-Unis

Bonne chance!! première saison – États-Unis

ÉCRASER saison sept – États-Unis

ouvrir l’image dans la galerie Les « Gilets jaunes » sont ajoutés à Netflix – aux États-Unis (Afficher l’heure)

5 octobre

Orbe : Sur les mouvements de la Terre saison un (nouvel épisode tous les samedis) – États-Unis

8 octobre

Le long terme – ROYAUME-UNI

15 octobre

All American : Retrouvailles saison trois – États-Unis

Les Détroitois saisons un et deux – États-Unis

17 octobre

Gundam : Requiem pour la vengeance – NOUS

18 octobre

Chasseurs de fantômes saisons 10 et 11 – États-Unis

19 octobre

Guerrier Ninja américain saison 14 – États-Unis

Guerrier Ninja américain : Ninja contre Ninja saison trois – États-Unis

22 octobre

Évadez-vous à Dannemora – NOUS

29 octobre

Bâclé – NOUS

ouvrir l’image dans la galerie Tim Robinson et Sam Richardson dans la sitcom « Detroiters » (Comédie centrale)

Documentaire

3 octobre

L’agent taupe – NOUS

4 octobre

Harta Tahta Raisa – NOUS

16 octobre

Inexploité : combler le déficit d’opportunités de l’Amérique – NOUS

18 octobre

Rejoignez ou mourez – NOUS

21 octobre

Save the Children : un concert pour les âges – NOUS

