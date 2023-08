De nouveaux essais cliniques longs sur le COVID apportent de l’espoir aux personnes atteintes – Shaw Local

De tous les souvenirs que Debbie Tumbarello a de son mariage en février à Las Vegas, contracter le COVID-19 est probablement parmi les plus durables.

« Mes symptômes étaient très légers et honnêtement, je n’ai jamais pensé que c’était le COVID », a déclaré le résident d’Inverness, 55 ans, qui a été vacciné et boosté. « Environ une semaine, j’ai finalement craqué et je suis allé chez le médecin. »

Son médecin lui a dit de se reposer et de sortir car ses symptômes étaient si bénins.

Mais elle continue de s’en sortir: Tumbarello fait partie des personnes malchanceuses sur 13 atteintes d’infections au COVID qui, selon les chercheurs, se transforment en COVID long, un trouble qui entraîne généralement une fatigue continue, un brouillard cérébral, des douleurs chroniques et un essoufflement.

Cependant, Tumbarello est maintenant inscrit aux nouveaux essais cliniques longs COVID des National Institutes of Health menés par NorthShore–Edward-Elmhurst Health. Le but est de comprendre, traiter et prévenir le long COVID.

Les essais commencent la semaine prochaine et le groupe médical cherche d’autres patients à participer. Toute personne souffrant de longue COVID et intéressée à participer doit contacter le NorthShore–Edward-Elmhurst Health à [email protected] ou appeler le (224) 364-7971.

Debbie Tumbarello d’Inverness a eu des symptômes de longue COVID depuis qu’elle a été infectée après son mariage à Las Vegas en février, et elle espère qu’un nouvel essai clinique auquel elle participe via NorthShore–Edward-Elmhurst Health soulagera la fatigue et le brouillard cérébral qu’elle a eu depuis lors. (Brian Colline)

«Nous avons été choisis comme l’un des quatre sites prioritaires parce que nous avions déjà de nombreux patients dans nos longues cliniques COVID déjà en place», a déclaré le Dr Nirav Shah, chercheur principal des essais et directeur de la recherche sur les maladies infectieuses de NorthShore. « Nous étions considérés comme un excellent recruteur. »

En plus des sites prioritaires, plus de 70 autres sites à l’échelle nationale participeront aux essais.

Lorsque les essais ont été proposés pour la première fois aux patients de NorthShore–Edward-Elmhurst, Shah a déclaré qu’ils avaient reçu 50 à 75 réponses en moins de 24 heures.

« C’est du jamais vu, dit-il. « Nous n’avons jamais vu ce type d’activité pour un essai, mais c’est en partie à cause de la frustration que nos patients atteints de longue durée de COVID endurent. »

Pour Tumbarello, dont les symptômes du rhume ont disparu alors que sa fatigue persiste, c’est une lueur d’espoir.

« J’ai essayé des médicaments pour le brouillard cérébral et fait de la physiothérapie, mais vraiment rien n’a fonctionné jusqu’à présent », a déploré Tumbarello. « Parfois, quand j’essaie de dire quelque chose, je dois m’asseoir et vraiment réfléchir à ce que je veux dire, et faire sortir ces choses de ma bouche. »

Elle espère que le procès pourra changer les choses.

« Mon plus grand espoir est que cet essai m’apporte quelque chose qui atténue ces symptômes et me permette d’être moi-même », a-t-elle déclaré. « Mais finalement, j’espère juste que les chercheurs seront en mesure de trouver différentes façons de traiter les personnes atteintes de long COVID. »

Le NIH dépense plus d’un milliard de dollars pour de longues recherches sur le COVID grâce à un programme appelé RÉCUPÉRER – Rechercher sur le COVID pour améliorer la récupération.

Il existe plusieurs essais menés dans le cadre de l’initiative RECOVER se concentrant sur différents aspects du long COVID.

L’un des essais se concentrera sur les traitements, la première série de patients essayant des régimes plus longs de Paxlovid, un médicament antiviral administré aux patients COVID aux premiers stades d’une infection à prendre sur cinq jours. L’essai utilisera un cours plus long pour voir quel effet, le cas échéant, le médicament a sur les symptômes persistants. Cet essai commence la semaine prochaine pour les patients de NorthShore–Edward-Elmhurst.

Un autre essai implique des interventions neurologiques pour aider à traiter le brouillard cérébral, la perte de mémoire et la difficulté à résoudre des problèmes et à rester concentré. Les chercheurs utilisent un programme Web pour étudier la cognition et suivre toute amélioration. Cela devrait commencer dans un mois environ.

Un essai de sommeil est également proposé aux patients souffrant d’hypersomnie ou de somnolence diurne excessive. L’essai testera diverses interventions pour les patients qui signalent des difficultés à s’endormir et à rester endormis. Les essais de sommeil commenceront une fois que les essais neurologiques auront commencé.

Un quatrième essai se concentre sur les symptômes qui affectent le système nerveux, tels que l’essoufflement, l’accélération du rythme cardiaque et les problèmes du système digestif.

Les essais devraient durer un an ou deux, a déclaré Shah.

L’initiative RECOVER n’a cependant pas été sans détracteurs.

Lauren Stiles, professeur de neurologie et membre du comité exécutif de la Long COVID Alliance, a déclaré que les responsables des NIH ont ignoré les préoccupations concernant les placebos et les traitements inappropriés dans les essais.

« Je suis très heureux de voir ces essais cliniques avancer enfin après tant de retard », a déclaré Stiles. « Mais j’ai de sérieuses inquiétudes quant à la façon dont certains des essais sont conçus, sans tenir compte de ce que nous savons sur le long COVID jusqu’à présent, et je crains que les essais ne capturent pas avec précision les changements dans les symptômes. »

Les responsables des NIH ont déclaré qu’ils étaient conscients des préoccupations et ont noté que certains protocoles pourraient changer avant la mise en ligne des essais.

« Nous savons que lorsque les patients souffrent, nous ne pouvons jamais aller assez vite », a déclaré le Dr Lawrence A. Tabak, directeur par intérim des NIH. « Le NIH s’est engagé dans une approche hautement coordonnée et scientifiquement rigoureuse pour trouver des traitements qui soulageront les millions de personnes vivant avec un long COVID. »

Pour Tumbarello, tout changement serait le bienvenu.

« La pire chose pour moi a été d’abandonner tant de choses que j’aime parce que je suis tellement épuisée la plupart du temps », a-t-elle déclaré. «Mes interactions avec mes amis me manquent vraiment. Je ne peux pas jouer au golf dans ma ligue du mardi soir. Ça me manque juste d’être moi-même.

