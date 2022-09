De nouveaux documents révèlent 43 autres décès dans l’ancien institut Mohawk, selon un groupe dirigé par des survivants

De nouveaux documents liés à l’ancien pensionnat du Mohawk Institute à Brantford, en Ontario, ont révélé 43 décès supplémentaires, selon le groupe dirigé par des survivants qui supervise la recherche de tombes potentielles non marquées sur le site.

Le nombre total de décès d’étudiants, selon les documents obtenus jusqu’à présent, est de 97. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation ne répertorie que 48 décès, alors que les mises à jour précédentes du secrétariat ont fait état de 54 décès.

“L’impact et l’héritage [of residential schools] se fait sentir bien au-delà des frontières des communautés », a déclaré Laura Arndt, la nouvelle directrice exécutive du Secrétariat des survivants, aux membres de la communauté lors d’un événement sur invitation seulement mercredi.

Sherlene Bomberry, une survivante des pensionnats et membre du secrétariat, a déclaré que les nouveaux documents sont le fruit d’une collaboration avec Know History, une société de recherche historique professionnelle.

Les 97 étudiants comprennent des personnes décédées des suites d’une maladie ou d’une blessure et celles qui se sont enfuies et sont décédées ailleurs, selon Beth Sollis, chercheuse chez Know History.

L’Institut Mohawk, l’un des pensionnats indiens les plus anciens et les plus anciens au Canada, a ouvert ses portes en 1828 et fermé en 1970. Quelque 15 000 élèves de 20 communautés des Premières nations fréquentaient l’école, dont beaucoup ont été maltraités.

Sollis n’a pas indiqué quand les décès auraient pu se produire.

“Nous avons également identifié 16 enfants [who died and] dont les noms ne sont pas connus que nous essayons d’identifier et d’autres dont l’emplacement de leur tombe n’est pas connu », a-t-elle déclaré.

Plus de 12 000 enregistrements trouvés

Bomberry a déclaré que le secrétariat croise les noms pour s’assurer qu’il n’y a pas de doublons.

Elle a également déclaré que le groupe travaillait sur un protocole pour informer les familles et les communautés des décès récemment découverts avant de les publier en ligne.

Know History et le secrétariat ont travaillé ensemble pendant neuf mois, ce qui, selon Sollis, a permis d’identifier 4 581 noms d’enfants qui ont fréquenté l’institut et 725 noms de personnes qui ont travaillé à l’institut dans une certaine mesure.

Sollis a déclaré que l’équipe avait trouvé plus de 12 000 dossiers pertinents pour l’institut dans 23 institutions. Plus de 6 700 d’entre eux ont été examinés et enregistrés.

Laura Arndt est la directrice exécutive du Secrétariat des survivants. (Secrétariat des survivants/Facebook)

La recherche sur le terrain où se trouve maintenant le Woodland Cultural Centre a commencé en novembre après que la recherche préliminaire de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc à Kamloops, en Colombie-Britannique, a détecté en mai dernier environ 200 tombes potentielles.

Le secrétariat a obtenu 10,2 millions de dollars du gouvernement fédéral sur trois ans et 1,3 million de dollars du gouvernement provincial – les deux montants sont bien inférieurs à ce que le secrétariat a demandé et ne représentent qu’environ un tiers de l’argent dont le groupe dit avoir besoin pour faire la recherche.

La recherche au sol prendra des années.

À ce jour, environ 1,5 % des quelque 243 hectares ont été fouillés.

Bomberry a déclaré que la ville de Brantford avait fourni des analyses lidar du terrain pour aider, ce qui a permis au secrétariat de travailler avec des géophysiciens qui peuvent aider à interpréter les données.

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats et pour ceux qui sont déclenchés par ces signalements.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants des pensionnats indiens et aux autres personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.