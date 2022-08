De nouveaux dirigeants se mobilisent pour le candidat à huit hommes Flanagan-Cornell / Woodland – Shaw Local

Une grande classe senior dévouée et talentueuse a ramené l’équipe de football de huit hommes de Flanagan-Cornell / Woodland Falcons à ses victoires l’automne dernier, avec une fiche de 7-3 et une série de séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association (I8FA).

Maintenant, l’entraîneur-chef de la FCW, Todd Reed – qui entame sa quatrième saison avec un dossier de 16-10 – recherchera le leadership et une production accrue sur le terrain de ses Falcons de retour après la défaite contre Pomp and Circumstance de joueurs hors concours tels que Times All- Les vedettes de l’équipe régionale Joey Jones, William Weber, JD Ruddy, Sam Jones, Dallas Hamilton et Chris Stasko.

“Avec la grande perte de notre talentueux groupe senior que nous avons eu l’année dernière, nous cherchons à recharger avec de nouveaux visages”, a déclaré Reed. « (WR/DB) Ethan Kane, (QB/DB) Mason Persico, (OL/DL) Jase Torrez, (RB/LB) Jesse Simpson, (QB/OL/DL) Ethan Schumm, (OL/DL) Shawn Brinkmeyer et (OL/LB) Jacob Gamblin seront nos principaux dirigeants du football cet automne.

“Ce groupe est vraiment spécial pour moi, car la majorité d’entre eux étaient le premier groupe d’étudiants de première année à entrer dans notre programme lorsque j’ai pris la relève il y a quatre ans.”

Flanagan-Cornell/Woodland est connu ces dernières années pour son attaque offensive équilibrée et puissante ainsi que pour sa défense percutante. Avec autant de joueurs qui ont reforgé cette identité de programme maintenant diplômés, la façon exacte dont les choses se déroulent cette saison reste à déterminer.

Simpson et Torrez, cependant, devraient être au cœur de l’attaque et de la défense après la saison junior qui a vu les deux remporter les honneurs de la deuxième équipe du Times All-Area. Alors que Torrez ancrera les deux lignes, Simpson sera un porteur de ballon vedette pour la FCW avec son compatriote RB / DB Payton Quaintance.

« Jesse est un arrière puissant et vétéran qui a parcouru près de 500 verges l’an dernier avec trois autres porteurs de ballon partageant la corvée avec lui », a déclaré Reed. “Payton a travaillé incroyablement dur cette intersaison pour devenir plus fort et plus rapide.”

Avec la graduation de Hamilton à double menace, Schumm et Persico ont tous deux pris des clichés en tant que prochain quart partant potentiel de l’équipe. Celui qui remportera le poste aura une ligne offensive profonde derrière laquelle travailler, avec Torrez ainsi que ses collègues joueurs de ligne Brinkmeyer, Drew Novotney, Emerson Weber, Calix Stout, Aydan Radke, Josh Lane, Blake Ruddy, Kesler Collins et Adam Westerhold.

Le corps d’accueil, lui aussi, sera un mélange d’un petit nombre de rapatriés confirmés, renforcé par une multitude de nouveaux arrivants universitaires. Kane devrait diriger le groupe, avec d’autres joueurs notables dont Seth Jones, Rudra Patel, Zandar Radke, Kenny Eutesy, Logan Steinquist et Isaac Follmer.

Défensivement, plusieurs des mêmes noms seront sur le terrain pour les Falcons. Reed a spécifiquement mentionné Toby Hansen au secondeur et aux joueurs de ligne défensifs Collins, Weber et Torrez en tant que joueurs d’impact du côté défensif.

Les chiffres globaux du programme sont époustouflants ces dernières années, en particulier au niveau de huit joueurs, avec 45 joueurs combinés sur les listes universitaires et JV la semaine d’ouverture des entraînements officiels. Fait encourageant pour l’avenir, 25 d’entre eux sont des sous-classes, y compris – dans un bel ouroboros avec les seniors de cette année ayant été des étudiants de première année lors de la première année de Reed en tant qu’entraîneur-chef – 13 étudiants de première année.

«Nous appelons les étudiants de première année« chiots », parce qu’ils sont jeunes et manquent de connaissances sur le jeu», a déclaré Reed, «mais les étudiants de première année sont très importants pour notre programme. Nous leur demandons de faire confiance au processus et au personnel d’entraîneurs, et j’aime moi-même les voir devenir des joueurs de football compétitifs à mesure qu’ils vieillissent.

Les Falcons ouvrent la saison I8FA à Milford-Cissna Park le jeudi 25 août, visitent Champaign St. Thomas More la semaine suivante, puis organisent leurs premiers matchs à domicile les deux vendredis suivants sur leurs deux terrains à domicile – le 9 septembre contre River Ridge à Woodland’s Wood Shed, puis le 16 septembre pour le retour de Flanagan-Cornell contre Decatur Lutheran.