De nouveaux détecteurs détectent les adolescents utilisateurs de vape dans ces écoles du nord de l’Alberta

Ce n’est un secret pour personne que les adolescents dépendants à la nicotine quittent les cours pour vapoter, souvent dans les toilettes des écoles.

Mais une nouvelle technologie est apparue pour aider les administrateurs scolaires à les prendre en flagrant délit : les détecteurs de vape.

La division régionale catholique Holy Family de Peace River, en Alberta, adopte cet automne des détecteurs de vape pour ses huit bâtiments scolaires.

La surintendante Betty Turpin a déclaré que l’idée est venue d’étudiants lors d’une réunion avec le conseil d’administration.

« Il était unanime que les étudiants rapportaient que le vapotage se faisait dans les toilettes et que cela les rendait mal à l’aise d’y aller », a déclaré Turpin lors d’une entrevue.

« Quand les élèves disent cela, vous ne pouvez pas l’ignorer. Vous devez faire quelque chose parce que tous les élèves doivent se sentir à l’aise à l’école. »

Les détecteurs de vape coûtent 1 700 $ chacun. La division a dépensé un total de 80 000 $ pour installer 35 appareils dans huit écoles. Turpin a déclaré qu’ils espéraient atténuer les coûts grâce à des subventions.

Les appareils détectent les particules et les bruits forts et envoient un message aux téléphones des administrateurs qui peuvent ensuite enquêter.

La surintendante Betty Turpin espère que les détecteurs de vape contribueront à améliorer l’expérience des élèves et à freiner le vapotage à l’école. (Steven Senne/Associated Press)

Les Hagen, directeur exécutif d’Action on Smoking and Health, a reconnu que les écoles doivent essayer des mesures alternatives pour aider les élèves à arrêter de fumer et de vapoter.

« Je compatis vraiment avec les écoles parce que les écoles sont devenues le point zéro de l’épidémie de vapotage », a déclaré Hagen.

« Nous autorisons les compagnies de tabac et de vapotage à proposer ces produits aux enfants. »

Installé au plafond

Même si certaines écoles aux États-Unis ont eu du mal à ce que les élèves détruisent les détecteurs ou que les administrateurs ne soient pas en mesure d’intervenir à temps, Turpin a déclaré que ce n’était pas une préoccupation majeure.

Les appareils sont installés dans des cages au plafond. Turpin a déclaré qu’au moins un administrateur sera toujours libre de vérifier les alertes – et des caméras de sécurité dans les couloirs pourront également être utilisées.

Elle espère que les détecteurs contribueront à améliorer l’expérience des étudiants et à freiner le vapotage à l’école.

« Cela permet simplement de prendre conscience », a-t-elle déclaré. « Toutes nos écoles le savent, toutes nos familles le savent, tous nos élèves savent que ces appareils seront dans leurs écoles et j’espère que cela les détournera du vapotage. »

En Alberta, le vapotage est illégal pour toute personne de moins de 18 ans. Les mineurs qui possèdent ou utilisent des produits de vapotage peuvent être condamnés à une amende. Les adultes qui vendent ou donnent des produits de vapotage à des mineurs peuvent être passibles de sanctions.

« Nous ne pouvons pas les empêcher de vapoter en dehors des heures de classe, mais nos écoles ont des règles et le vapotage est considéré comme une substance illégale », a déclaré Turpin.

Les étudiants de la division surpris en train de vapoter se voient confisquer leurs vapes. Ses parents ou tuteurs sont appelés et l’élève est suspendu pour trois jours. Les récidives entraînent des suspensions plus longues.

L’école fait également appel à des experts en toxicomanie pour des ateliers en classe visant à sensibiliser les étudiants aux risques du vapotage.

Point zéro

Hagen, d’Action on Smoking and Health, encourage les écoles à essayer des mesures correctives au-delà du recours excessif aux suspensions.

« Nous n’avons pas besoin de créer un autre problème ici. Nous encourageons les écoles qui envisagent d’utiliser des mesures punitives à être correctives. »

Hagen a déclaré qu’il est important de se rappeler les raisons pour lesquelles les enfants peuvent vapoter.

Le gouvernement de l’Alberta a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’interdire les produits de vapotage aromatisés pour le moment. (Evan Mitsui/CBC)

Les saveurs de bonbons sont l’un des moyens par lesquels les produits de vapotage peuvent attirer les enfants. Même si certaines provinces ont interdit la vente d’arômes, le gouvernement de l’Alberta et le gouvernement fédéral ne l’ont pas fait. Le Canada a interdit d’autres produits du tabac aromatisés, comme les cigarettes mentholées.

« La réponse très simple consiste simplement à aligner les réglementations que nous avons sur les produits du tabac avec celles des produits de vapotage », a déclaré Hagen. « Plus tôt les gouvernements agiront, mieux ce sera. Et nous pourrons, espérons-le, laisser les écoles faire leur travail d’enseignement à nos enfants. »

Dans une déclaration fournie à CBC News, le gouvernement de l’Alberta a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’interdire les produits de vapotage aromatisés pour le moment.

« Lors de la consultation pour soutenir le Loi sur la réduction du tabac, du tabagisme et du vapotage« , nous avons entendu des Albertains dire que la disponibilité des arômes est importante pour le succès des fumeurs qui recherchent une alternative moins nocive pour arrêter de fumer », indique le communiqué.

Santé Canada a déclaré qu’il étudiait la question et reconnaissait que les produits aromatisés sont utilisés à la fois par les jeunes et par ceux qui tentent d’arrêter de fumer. Santé Canada a déclaré que des informations sur les ventes de vape et les ingrédients sont collectées pour élaborer des politiques et des réglementations.