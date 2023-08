De nouveaux détails suscitent des spéculations sur la mort de champignons australiens

Commentez cette histoire Commentaire

De nouveaux détails ont ajouté une intrigue supplémentaire au mystère entourant la mort de trois personnes en Australie par empoisonnement présumé aux champignons. Fin juillet, deux couples ont été invités à déjeuner dans une maison de campagne de l’État de Victoria, où on leur a servi du bœuf Wellington, un plat traditionnel à base de pâtisserie qui comprend des champignons.

En une semaine, trois des quatre invités étaient morts et un était à l’hôpital dans un état critique, mais l’hôte du rassemblement et ses deux enfants ne sont pas tombés malades. La police a déclaré qu’elle soupçonnait les victimes d’avoir mangé l’un des champignons connus les plus meurtriers pour l’homme : le chapeau de la mort, ou Amanite phalloïde.

Elle a invité quatre personnes à déjeuner. Une semaine plus tard, trois étaient morts.

L’affaire a attiré l’attention nationale et internationale, avec de nombreuses théories sur ce qui aurait pu se passer et pourquoi. Les responsables locaux se sont plaints de l’intense surveillance médiatique que l’affaire exerce sur la zone bucolique et ont demandé aux journalistes de respecter la vie privée des résidents.

« Ce n’est pas Midsomer Murders », a déclaré Nathan Hersey, le maire de South Gippsland, dans une interview avec 9 News Australia, faisant référence à un drame policier britannique. « C’est la vie des vrais gens. »

Cependant, de nouveaux détails dans l’affaire cette semaine ont suscité un nouvel intérêt, un groupe local de producteurs de champignons ayant publié une déclaration contestant l’affirmation de l’hôte selon laquelle elle avait acheté les champignons qu’elle avait servis lors du dîner dans un magasin.

« Ce champignon (chapeaux de la mort) ne pousse que dans la nature », a déclaré l’Australian Mushroom Growers Association dans un communiqué à l’Australian Associated Press. « Les seuls champignons dont vous pouvez être sûr qu’ils sont sûrs sont des champignons frais cultivés en Australie achetés auprès d’un détaillant de confiance. »

Les médias locaux ont rapporté qu’il n’y a eu aucun rappel ou avertissement inhabituel lié aux champignons émis à Victoria.

Au déjeuner, Erin Patterson, 48 ans, avait accueilli les parents de son ex-mari, Gail et Don Patterson, tous deux âgés de 70 ans, ainsi qu’un pasteur et sa femme, Ian Wilkinson, 68 ans, et Heather Wilkinson, 66 ans. Elle a dit qu’elle a invité son ex-mari, Simon Patterson, mais qu’il n’a pas assisté. Ian Wilkinson était le seul des quatre qui est tombé malade à survivre; il est hospitalisé à Melbourne.

Erin Patterson ne fait pas face à des accusations. Cependant, elle a fourni vendredi à la police de Victoria une déclaration écrite destinée à « éclaircir le dossier », selon ABC News en Australie, qui a d’abord rendu compte du contenu de la déclaration.

Dans la déclaration, Patterson a déclaré qu’elle avait utilisé deux types de champignons dans le bœuf wellington : des champignons de Paris d’une chaîne de supermarchés et des champignons séchés d’une épicerie asiatique.

«Je suis maintenant dévasté de penser que ces champignons ont pu contribuer à la maladie dont souffrent mes proches. J’ai vraiment envie de répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais », a-t-elle expliqué.

Patterson a écrit qu’après le repas, elle aussi a été hospitalisée pour des douleurs à l’estomac et de la diarrhée et a été mise sous perfusion de solution saline.

Elle a écrit que ses deux enfants n’étaient pas venus au déjeuner, mais qu’elle leur avait servi les restes de boeuf wellington le lendemain – après avoir gratté les champignons parce que les enfants ne les aimaient pas.

Elle a également confirmé les spéculations des médias selon lesquelles elle aurait emporté un déshydrateur alimentaire dans une décharge, admettant qu’elle avait menti aux enquêteurs lorsqu’elle leur avait initialement dit qu’elle l’avait jeté il y a longtemps.