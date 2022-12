De nouveaux détails sur Stephen ‘Twitch’ Boss Suicide Note émergent

De nouveaux détails sur la mort de Stephen “tWitch” Boss font leur apparition.

Le monde était sous le choc plus tôt cette semaine lorsque le DJ de longue date du talk-show d’Ellen Degeneres a été retrouvé mort dans une chambre de motel d’Encino, en Californie. Le coroner a conclu que la mort de l’homme de 40 ans, mardi, était un suicide.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que la femme de Stephen, Allison Holker – qu’il a rencontrée pendant leur séjour sur So You Think You Can Dance – est tombée sur une station du LAPD mardi. On a dit qu’elle était effrénée parce qu’elle a dit que son mari avait quitté la maison sans sa voiture, ce qui, selon elle, ne lui ressemblait pas.

Le grand-père de Stephen, Eddy, a confirmé qu’il avait parlé avec son petit-fils plusieurs fois avant la mort tragique de Stephen et n’avait remarqué aucun signe indiquant que le danseur avait des problèmes de santé mentale.

« Chaque mot a un sens. Ses derniers mots pour moi étaient un simple texte qui disait : “Je t’aime papa-papa”. Notre question est pourquoi ? D’où vient-il?”

Avant de mourir, Stephen a publié un hommage sur Instagram pour célébrer le 88e anniversaire de son grand-père. “Crier le PLUS GRAND JOYEUX ANNIVERSAIRE À MON GRAND-PÈRE (DADA) ! Je vous aime!” il a écrit dans la légende. Il a ajouté: “IG fam m’aide à lui souhaiter un joyeux anniversaire @ mreb38 ❤️❤️❤️ #OGBoss.”

“Nous avons parlé aussi récemment que samedi à plus d’une occasion”, a expliqué Eddy. “Il était la même personne insouciante qu’il a toujours été. Nous n’avions aucune indication que quelque chose sortait de l’ordinaire.

Eddy a poursuivi en décrivant à quel point Stephen était “humble” et “généreux”, ajoutant que le danseur professionnel “apportait la lumière” dans la vie de chacun.

“Nous sommes complètement dévastés en ce moment”, a-t-il déclaré. “Tout ce que je peux dire, c’est qu’il était une belle personne qui a tant contribué à ce monde et à tous ceux qu’il a rencontrés de manière positive. Il nous manque énormément et nous souffrons énormément.

TMZ affirme dans un nouveau rapport que Boss a laissé une note faisant allusion aux défis auxquels il a été confronté dans le passé, selon des sources policières.

En plus de célébrer l’anniversaire de son grand-père, il a également célébré son neuvième anniversaire de mariage avec sa femme, Allison Holker.

Mercredi, Holker Boss, qui a accueilli les mariages de contes de fées de Disney + avec son mari, a déclaré qu’il “illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui.

“Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d’inspiration pour ses fans. Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.

La mère de Stephen, Connie Boss Alexander, a également exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux, en disant… « Famille et amis, merci pour tout l’amour, les prières et les encouragements. Sachez que je vois tous les messages, SMS, publications et appels téléphoniques.

Elle a repris son histoire Instagram et a déclaré: «Je ne peux pas utiliser de mots pour le savoir. Sachez que je vous contacterai dès que je le pourrai. S’il vous plaît, continuez à nous garder dans la prière.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires ou si vous êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez ou envoyez un SMS à Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou envoyez un SMS HOME à la Crisis Text Line au 741741.