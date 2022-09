De nouveaux détails sont apparus sur la mort par balle d’un policier de Toronto à Mississauga lundi après-midi.

Const. Andrew Hong, 48 ans, a été tué par balle dans un Tim Hortons près d’Argentia Road et du boulevard Winston Churchill vers 14 h 15 dans le cadre d’une fusillade qui s’est finalement poursuivie à Milton et a fait un autre mort et trois blessés.

Jusqu’à présent, le motif de l’attaque n’est pas clair, mais des détails commencent à émerger sur ce qui a pu se passer.

Des sources policières disent maintenant au CP24 que Hong était assis à une table en train de manger son déjeuner dans un Tim Hortons après avoir participé à un exercice d’entraînement avec plusieurs autres agents de moto. Les sources disent que le suspect s’est alors approché et lui a tiré dessus à bout portant.

Les sources disent également que l’on pense que le suspect a tenté de récupérer le pistolet de service de Hong de son étui après la fusillade, mais n’a pas pu le faire en raison d’un verrou de sécurité.

Il a finalement fui les lieux dans un véhicule volé, se présentant finalement dans un atelier de carrosserie à Milton où une deuxième fusillade a eu lieu.

À un moment donné, la police a lancé une alerte de sécurité publique en raison de ce qu’elle a décrit comme une situation de “tireur actif”.

Le suspect, cependant, a finalement été localisé à Hamilton et abattu par la police quelques heures plus tard dans un incident qui fait actuellement l’objet d’une enquête par l’Unité des enquêtes spéciales.

Lors d’une conférence de presse lundi soir, le chef de la police régionale de Peel, Nishan Duraiappah, a exprimé ses condoléances, décrivant la fusillade de Hong comme “non provoquée” et une “attaque par embuscade”.

Duraiappah a également déclaré qu’une “deuxième victime innocente a subi des blessures par balle qui ont changé sa vie” à la suite de l’incident de Mississauga.

Hong était un vétéran de la force de 22 ans qui était également marié et père de deux enfants.

Aujourd’hui, ses amis et ses collègues se souviennent de lui comme d’un “gentil géant” qui était “plus grand que nature”.