De nouveaux détails sont disponibles dans l’affaire du meurtre de Dawson

11 octobre—BLUEFIELD — Un fusil AR-15 et un enregistrement audio ont été retrouvés par les enquêteurs après qu’une fusillade mortelle a été signalée tôt lundi matin dans une maison de la région de Bluefield.

De nouveaux détails sont devenus disponibles mardi dans le cas d’un homme de Bluefield accusé de meurtre au premier degré après avoir tiré sur une femme.

Charles Lee Dawson, 43 ans, a été arrêté lundi par les députés du comté de Mercer et accusé du meurtre de Keri Michelle Billings, 32 ans, également de Bluefield. Billings a été tué d’un seul coup de feu.

L’enquêteur principal, le caporal-détective MT Hatfield, et le lieutenant SA Sommers ont ouvert une enquête pour meurtre lundi après que la fusillade a été signalée dans une maison de Stoney Ridge Road, près de Bluefield.

Vers 4 h 58 ce jour-là, l’un des deux mineurs vivant dans la maison a appelé le comté de Mercer au 911 pour signaler que son beau-père, Charles Dawson, avait tiré une balle dans la tête de sa mère, Keri Billings, selon la plainte pénale déposée par Sommers à le bureau du greffier du comté de Mercer. Sommers a décrit Dawson et Billings comme des « partenaires intimes » qui vivaient ensemble.

Des députés ont été dépêchés au domicile. Ils ont sécurisé la résidence et ont placé Dawson en garde à vue, a déclaré Sommers dans le rapport.

« Ils ont également confirmé que Keri Billings était décédée des suites d’une blessure par balle », a déclaré Sommer. « Le caporal-détective Hatfield s’est rendu à la résidence et j’ai répondu au département du shérif du comté de Mercer pour parler avec Charles (Dawson). »

Alors qu’il se trouvait à la résidence, Hatfield a appris que l’un des mineurs avait enregistré une dispute entre Dawson et Billings avant la fusillade.

« Dans l’audio, Charles dit à Keri ‘Tu seras condamné à mort (juron) pour ce que tu m’as fait !’ Charles dit alors : « Mec, je vais te fendre la tête (explétive) juste entre les… ! » et puis vous pouvez entendre un seul coup de feu dans la tête », a déclaré Sommers dans la plainte pénale.

Hatfield a également trouvé un fusil AR-15 à la résidence.

« Charles, après avoir été informé de ses droits Miranda et avoir renoncé à ses droits, m’a fourni une déclaration », a déclaré Sommers. « Au cours de sa déclaration, il a déclaré qu’il pensait que Keri avait été avec un autre homme. Ils ont commencé à se disputer et à un moment donné, il a saisi l’arme à feu et ne se souvient plus de ce qui s’est passé après. La prochaine chose dont il se souvient, c’est de lui avoir tenu le pied. Par conséquent, Charles Dawson a été arrêté pour meurtre au premier degré. »

Dawson a ensuite été traduit en justice devant la magistrate Susan Honaker. En raison de cette accusation, Dawson n’a pas reçu de caution et a été incarcéré à la prison régionale du Sud.

