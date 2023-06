De nouveaux détails révélés autour de la mort de la star de Wild ‘N Out, Mme Jacky Oh! Mort à 32 ans

La nouvelle du décès de Mme Jacky Oh!, de son vrai nom Jacklyn Smith, a fait titres plus tôt ce mois-ci.

La star, qui est devenue célèbre dans l’émission de comédie d’improvisation MTV et VH1 Wild ‘N Outavait 32 ans.

BET a déclaré à propos de la petite amie de longue date de DC Young Fly et mère de ses trois enfants: « Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connue dans le monde sous le nom de Jacky Oh, un membre talentueux de la famille Wild ‘N Out dont l’impact sera pour toujours précieux et manqué. »

Maintenant, de nouveaux détails sur la mort de la star ont été révélés, avec E ! Nouvelles signalant que la police de Miami a été envoyée dans un hôtel local, le Homewood Suites by Hilton Miami Downtown / Brickell, concernant une femme qui ne répondait pas le 31 mai.

« Elle a été transportée par les pompiers de Miami à l’hôpital Mercy où des efforts de sauvetage ont été menés, mais malheureusement, elle a été déclarée décédée à l’hôpital », selon un rapport.

La cause du décès n’a toujours pas été révélée.