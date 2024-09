Relation entre Jennifer Lopez et Diddy : de nouveaux détails refont surface au milieu du procès du rappeur

Jennifer Lopez et Sean Diddy Combs auraient discuté de leur mariage.

Jennifer Lopez est passée à autre chose après son quatrième mariage puisqu’elle a demandé le divorce de Ben Affleck en 2024 et maintenant les fans se demandent si elle reconsidérerait son ex, Sean Diddy Combs, pour sortir avec lui.

Un initié proche de la Si tu avais mon amour le chanteur partage avec En contact« J. Lo est horrifié par toutes ces accusations. »

Récemment, il y a une semaine, le Sur le sol L’ex-chanteur Diddy a été arrêté pour de graves accusations de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution.

« Elle et Diddy avaient parlé de mariage à un moment donné, mais elle l’a quitté pour une raison. Maintenant, les gens veulent savoir pourquoi et ce qu’elle a vu », a ajouté la source.

Tout en réfléchissant au fait que la chanteuse et Diddy étaient en couple de manière intermittente entre 1999 et 2001, la source a déclaré : « Elle ne veut plus du tout être associée à lui. »

De plus, la source a poursuivi : « Il y a eu de nombreux moments fous avec Diddy, et cela donne la chair de poule à J. Lo de penser qu’elle a été avec lui pendant si longtemps. »

« Elle n’était pas heureuse dans cette relation », a conclu la source.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Lopez et Diddy ont été arrêtés pour un crime violent après avoir fui la scène d’un attentat dans une boîte de nuit du Club New York en 1999. Lopez a passé 13 heures en prison. Plus tard, les charges contre elle ont été abandonnées.