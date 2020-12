La petite amie désemparée d’un adolescent populaire tué dans un accident de voiture d’horreur la veille de Noël a parlé de sa mort tragique.

Nicholas Hoenselaars, 18 ans, était sur le siège avant d’une Mitsubishi Lancer conduite par son compagnon Savyo Khamou lorsque le véhicule a percuté un poteau électrique le long d’Eastwood Road à Leppington, au sud-ouest de Sydney, jeudi soir.

La police allègue que le P-plater roulait à 113 km / h dans une zone de 80 km / h sur Camden Valley Way à environ 11 h 20 quand ils ont allumé les lumières et les sirènes et ont lancé la poursuite.

Au cours de la poursuite de 1 km, une voiture de patrouille routière aurait atteint des vitesses allant jusqu’à 160 km / h avant l’impact mortel qui a vu les deux jeunes hommes projetés hors du véhicule.

Sa petite amie Natasa Zivanovic a déclaré que M. Hoenselaars n’était monté dans la voiture avec Khamou que pour lui tenir compagnie.

« C’est sa gentillesse qui l’a tué », a déclaré le jeune homme de 19 ans au Sunday Telegraph.

« D’une certaine manière, cela montre juste son caractère et cela montre qui il était. »

« Il place toujours les autres avant lui-même », a déclaré Mme Zivanovic.

Khamou qui a subi une blessure au bras dans l’accident a été accusé de conduite dangereuse aggravée ayant causé la mort, de ne pas s’arrêter pour la police et six autres chefs d’accusation.

Samedi, il s’est vu officiellement refuser la mise en liberté sous caution au tribunal de Parramatta.

Le magistrat a jugé que le vendeur de voitures stagiaire qui vit à la maison avec ses parents représentait « un risque inacceptable pour la communauté ».

Depuis, des hommages ont été rendus à M. Hoenselaars, un joueur de football très apprécié.

Des photos émotionnelles montrent des amis et de la famille visitant le site où l’adolescent bien-aimé est décédé.

«Juste pas quelque chose que tu veux entendre n’importe quel jour et encore moins le jour de Noël … toujours sous le choc. Aujourd’hui, perdre l’un de mes meilleurs amis d’enfance sera toujours l’un des jours les plus difficiles », a déclaré un ami en ligne.

Pendant ce temps, les clubs de football, M. Hoenselaars, avaient été en dehors de rendre hommage au jeune joueur, entraîneur et arbitre.

« Nicholas avait un cœur tendre et massif qui avait du temps pour tout le monde. Il nous manquera beaucoup », ont déclaré les Sydney City Eagles.

Il avait étudié pour devenir enseignant et pendant sa première année d’université, il a consacré son temps libre à entraîner et arbitrer les équipes plus jeunes de son club de football.

Une page GoFundMe a depuis été créée pour aider sa famille à la suite de sa mort tragique.

Jusqu’à présent, plus de 55 000 $ ont été amassés.