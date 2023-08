De nouveaux détails émergent sur la suspecte de champignon tueur Erin Patterson dont la relation avec l’ex « est partie vers le sud » avant le déjeuner mortel

De NOUVEAUX détails sont apparus sur la suspecte du déjeuner aux champignons tueur Erin Patterson dont la relation avec son ex « est allée vers le sud » avant qu’elle n’organise la réunion fatale.

La mère de deux enfants, 48 ​​ans, aurait organisé le rassemblement meurtrier le 29 juillet dans le but d’essayer de reconquérir son ex-mari Simon Patterson.

Erin Patterson aurait servi le déjeuner aux champignons vénéneux à la famille de Simon Crédit : News.com.au.

Erin aurait organisé le déjeuner dans le but de reconquérir son ex-mari Simon Patterson

Les champignons mortels du chapeau de la mort ont été cuits dans le bœuf wellington servi au déjeuner Crédit : Neuf

La police a décrit la séparation du couple comme « à l’amiable », mais les habitants de Leongatha et de Korumburra, en Australie, se demandent si la relation était aussi heureuse qu’ils le pensaient.

Avec une enquête policière susceptible de prendre des semaines, les habitants basés près du centre du mystère se sont creusé la cervelle en essayant de comprendre ce qui est arrivé aux anciens beaux-parents d’Erin, Don et Gail Patterson, et à la sœur de Gail Patterson, Heather Wilkinson, qui tous ont assisté au déjeuner chez Erin Patterson à Leongatha.

Après avoir mangé du bœuf wellington – qui comprenait des champignons mortels – les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Un pasteur local de Korumburra, Ian Wilkinson, qui était également présent au déjeuner, se bat à l’hôpital d’Austin à Melbourne et attend une greffe de foie.

Les détectives des homicides ont confirmé qu’Erin était une suspecte dans l’affaire, car la mère de deux enfants a préparé le repas chez elle mais n’est pas tombée malade.

Une source proche de Simon a affirmé qu’Erin cherchait désespérément à revenir avec lui – et a suggéré que le déjeuner était une « intervention » de sa famille.

L’ami a déclaré que sa famille était inquiète et a décrit la rencontre comme une « médiation ».

Simon était censé se joindre au déjeuner – mais se serait retiré à la dernière minute.

Mais après l’épreuve, Erin a nié tout acte répréhensible avec des détectives la nommant comme suspecte mais insistant sur le fait qu’ils avaient l’esprit ouvert en ce qui concerne l’affaire.

Cependant, de nouveaux détails ont été révélés, plusieurs résidents racontant à The Australian comment la relation entre Erin et Simon était « partie au sud » avant le déjeuner.

L’un d’eux a même déclaré que la séparation n’était « pas à l’amiable ».

Ils avaient vécu séparément mais avaient maintenu des accords de coparentalité, a révélé un autre local.

Un troisième a déclaré qu’ils pensaient qu’Erin était vraiment inquiète à l’époque et qu’elle avait beaucoup de choses à faire.

Tous les trois ont déclaré que le couple était des personnes privées et qu’il était principalement réservé à lui-même.

D’autres ont également expliqué à quel point Erin était « réservée » et n’avait eu que de « brèves conversations » lors des ramassages scolaires.

Cela vient après que Simon a révélé qu’il avait failli mourir d’une mystérieuse maladie intestinale l’année dernière.

Et il aurait « soupçonné » qu’Erin avait tenté de l’empoisonner par une « toxine ingérée ».

Un ami de la famille a déclaré au Herald Sun: « Simon soupçonnait qu’il avait été empoisonné par Erin.

« Il y avait des moments où il s’était senti… un peu décalé et cela coïncidait souvent quand il passait du temps avec elle. »

Simon a déclaré qu’il s’était effondré chez lui en mai de l’année dernière et avait été placé dans un coma artificiel.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Simon a écrit : « Je me suis effondré à la maison, puis j’ai été dans un coma provoqué pendant 16 jours au cours desquels j’ai subi trois opérations d’urgence principalement sur mon intestin grêle, plus une opération planifiée supplémentaire.

« Ma famille a été invitée à venir me dire au revoir deux fois, car on ne s’attendait pas à ce que je vive ».