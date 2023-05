De nouveaux détails émergent de la PREMIÈRE destination à ouvrir dans la mégapole NEOM de 500 milliards de dollars – des hôtels hyper-luxe au paradis du shopping

Des plans ÉTONNANTS de la première destination à ouvrir dans la mégapole NEOM de 500 milliards de dollars ont été dévoilés.

Des hôtels hyper-luxe au paradis du shopping, l’île de Sindalah en Arabie saoudite se prépare à accueillir des invités l’année prochaine.

Situé dans la mer Rouge, l’escapade devrait être l’un des développements urbains les plus ambitieux du Moyen-Orient prévus par le prince héritier Mohammed bin Salman.

Et l’île de Sindalah elle-même est prévue pour être un aperçu alléchant de ce que la ville opulente de NEOM finira par encapsuler.

Il peut être révélé que les clients profiteront d’une destination de yachting de classe mondiale, de trois méga hôtels de luxe, d’un terrain de golf, d’un éventail de restaurants et de points de vente de luxe.

Antoni Vives, directeur de la planification chez NEOM, a déclaré à Al Arabiya English que le projet serait de classe mondiale.

Il a déclaré : « Sindalah sera une passerelle glamour vers la mer Rouge et une destination de super yachting de classe mondiale, donnant aux visiteurs un aperçu des expériences à vivre dans la région.

« La vision de NEOM est de construire une terre du futur – un tout nouveau type de destination. »

L’île s’étend sur plus de 84 hectares et vise à attirer 2 400 visiteurs par jour d’ici 2028.

La nouvelle destination haut de gamme abritera également une marina dynamique car elle se positionne pour attirer la communauté internationale de la plaisance.

Antoni a déclaré: « Sindalah sera la marina ultra-prime la plus proche de l’Europe et de la Méditerranée, offrant une nouvelle option saisonnière au calendrier mondial de la plaisance. »

Outre la marina, l’île offrira de nombreux autres points de vente.

Il comprendra trois hôtels de luxe avec plus de 400 chambres ultra-premium et 300 suites haut de gamme.

Cela comprend trois propriétés Marriott International – le premier hôtel de collection d’autographes d’Arabie saoudite, ainsi que deux propriétés de collection de luxe.

L’île comprendra également 38 points de restauration, dont neuf restaurants haut de gamme, neuf restaurants décontractés haut de gamme, des restaurants sur le yacht et trois salons sur le toit.

Pour vos loisirs, vous pourrez profiter d’un parcours de golf de 6 400 mètres par 70 et d’un spa et centre de bien-être.

Il propose également des plages cinq étoiles, des restaurants étoilés Michelin, des événements sportifs et de la plongée sous-marine dans la célèbre mer Rouge.

Antoni a déclaré que le village vivant était un chef-d’œuvre architectural.

Il a déclaré: « Chaque expérience de Sindalah est méticuleusement conçue et organisée par les meilleures entreprises du monde dans leur domaine, travaillant pour fournir leur meilleur niveau de service.

« Sindalah sera également un point de départ pour que le monde découvre NEOM, qui sera un catalyseur pour le développement économique et la diversification.

« Il réinventera l’habitabilité, les affaires et la conservation et soutiendra la création d’emplois, le développement de l’industrie et les objectifs de durabilité dans le Royaume. »

Le projet devrait créer 3 500 emplois.

