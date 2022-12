De nouveaux détails émergent dans l’accident mortel d’un piéton en septembre sur la State Street de Genève – Shaw Local

GENÈVE – La conductrice qui a mortellement heurté un piéton à Genève en septembre a déclaré à la police qu’elle avait pris des médicaments prescrits et qu’elle s’était endormie avant l’accident, selon des rapports de police récemment publiés.

Juste avant 19 heures le 28 septembre, Tammy Berke avait quitté CVS Pharmacy, 765 E. State St., Genève et tentait de traverser la rue. Berke, 55 ans, de Batavia, se tenait dans la rue lorsqu’elle a été frappée par Katelyn E. Rougas, 30 ans, du bloc 700 de Fox Run Drive, Genève.

L’avocat de Rougas a refusé de commenter.

“Rougas semblait en détresse émotionnelle et comme si elle venait de se réveiller”, selon un rapport de police obtenu par Shaw Local News Network en réponse à une demande de la Freedom of Information Act. «La voix de Rougas tremblait pendant qu’elle parlait et elle était incapable de projeter sa voix tout en parlant avec moi. Rougas a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant le bien-être de Berke.

L’agent a écrit qu’il n’avait observé aucun signe d’affaiblissement en parlant avec Rougas. Elle a reçu une contravention pour conduite trop rapide pour les conditions, indique le rapport.

Une conductrice qui voyageait vers l’ouest a déclaré à la police qu’elle se trouvait derrière la Hyundai Kona noire qui a heurté Berke et a été témoin de l’accident, selon les rapports.

“(L) il (Hyundai Kona) a commencé à se déplacer de la voie de gauche en direction ouest et est entré dans les voies de virage centrales à une vitesse élevée”, selon le rapport.

Selon le rapport, la vidéo de surveillance des entreprises voisines a enregistré ce qui s’est passé.

« On voit Tammy entrer dans le cadre de la vidéo par la gauche, à l’est de Country Village Meats. Tammy se dirige ensuite vers le trottoir du côté nord d’East State Street. Tammy a semblé regarder vers l’est pour vérifier le trafic venant en sens inverse vers l’ouest. Tammy traverse ensuite les deux voies de circulation en direction ouest avant de s’arrêter dans les voies de virage du milieu.

Berke semblait attendre que le trafic en direction de l’est se dégage avant de traverser les voies de circulation en direction de l’est. La Hyundai de Rougas est vue se diriger vers l’ouest dans les voies de virage centrales lorsqu’elle a heurté Berke, selon la vidéo.

Le fils de Berke, Sebastian Berke, a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Rougas le mois dernier, réclamant plus de 50 000 $ de dommages et intérêts.