De nouveaux détails effrayants sur la mort d’un enfant retrouvé mort dans une poubelle après que des voisins ont été “avertis de mauvais traitements” dans la maison familiale

De nouveaux détails TRAGIQUES ont fait surface sur le garçon de deux ans dont les restes ont été retrouvés fourrés dans un sac de sport après sa disparition.

Le corps d’Ezekial Harry a été retrouvé dans une poubelle d’une maison à Houma, en Louisiane, la semaine dernière après sa mort suite à un grave traumatisme crânien, a révélé son autopsie.

Ezekiel Harry, deux ans, a été retrouvé mort dans une poubelle six heures après que sa mère a annoncé sa disparition Crédit : police de l’État de Louisiane

Des images de surveillance montrent maman Maya Jones et son petit ami Jermaine Robinson portant le sac de sport qui, selon les autorités, contenait le corps d’Ezekial Crédit : Département de police de Houma

Ezekial avait également fait l’objet d’abus auparavant dans sa courte vie, selon le procureur de district de la paroisse de Terrebonne, Joseph Waitz Jr.

“Nous sommes conscients des schémas abusifs dans le passé impliquant ce jeune enfant”, a-t-il déclaré à WBRZ.

“Certaines des choses qui montrent au début des enquêtes, choquent simplement la conscience, que ce type d’abus continuerait”, a-t-il ajouté.

Le corps d’Ezekiel Harry a été découvert fourré dans un sac de sport noir environ six heures après sa disparition le 12 juillet, à la suite d’une dénonciation à la police.

Des images de surveillance semblent montrer la mère de l’enfant, Maya Jones, 28 ans, et son partenaire, Jermaine Robinson, 37 ans, quittant la zone de leur maison en Louisiane avec le même sac de sport noir à la main dans lequel le tout-petit a été retrouvé. .

Les autres enfants de Jones sont “en sécurité sous la garde de leur père”, a déclaré le département de police de Houma au Sun.

Jones et Robinson sont actuellement en détention et accusés de plusieurs crimes, dont le meurtre au premier degré et l’entrave à la justice, a déclaré le département de police de Houma.

Si les suspects sont reconnus coupables, ils pourraient encourir la peine de mort, a indiqué la police.

Le département de police de Houma a déclaré dans sa déclaration que Harry craignait de disparaître à la suite d’un appel vers midi le 12 juillet faisant référence à son éventuel enlèvement.

Selon le communiqué de presse, lorsque les autorités ont contacté Jones, elle aurait déclaré qu’elle se trouvait le long de Bayou Terrebonne avec ses enfants lorsqu’un sujet dans un camion gris est passé, attrapant son enfant de deux ans et s’enfuyant.

Après une enquête plus approfondie sur ses déclarations, la police de Houma a déclaré avoir obtenu des informations selon lesquelles le rapport de Jones était inexact.

Les images de la bande de surveillance diffusées par les flics montreraient le même sac dans lequel Ezekial a été retrouvé.

Les autorités encouragent toute personne ayant des informations sur la mort d’Ezekial Harry à appeler le département de police de Houma au 985-873-6371.

La mère d’Ezekial Harry, Maya Jones, 28 ans, est un suspect actuellement détenu pour son meurtre Crédit : police de l’État de Louisiane