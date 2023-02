De nouveaux détails d’horreur après la tête coupée d’une femme retrouvée dans le meurtre du parc “Emily à Paris” en tant que victime d’identité des flics

De nouveaux détails HORRIFIQUES sont apparus après la découverte de la tête coupée d’une femme dans le parc “Emily à Paris” en France.

Les flics ont identifié le corps de la femme, qui a été retrouvé démembré dans le parc des Buttes-Chaumont, à Paris, mardi matin.

Le parc parisien populaire a été fermé dans l’attente d’une enquête plus approfondie Crédit : AFP

Les enquêteurs recherchent toujours d’autres parties du corps dans le parc

Selon les médias locaux, elle a été assassinée avant que sa tête ne soit placée dans un sac et jetée dans le parc.

La police a examiné les parties du corps démembrées qui ont été retrouvées réparties entre des sacs.

Le premier morceau de corps a été retrouvé lundi par des jardiniers, qui ont découvert le bassin de la victime dans un sac plastique, selon une source proche du dossier.

La tête décapitée a ensuite été retrouvée avec l’aide du personnel du parc.

Cependant, la police a maintenant confirmé avoir identifié la victime.

L’enquête était dirigée par le parquet de Paris et la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne.

Le journal français Le Monde a rapporté que la police avait pu identifier la femme grâce à des fragments de son corps.

Le parquet de Paris a déclaré : “Les parties du corps retrouvées dans le parc des Buttes-Chaumont ont été identifiées grâce à ses empreintes digitales comme étant celles d’une femme de 46 ans déclarée disparue par son mari le 6 février.

“Le couple vivait en Seine-Saint-Denis.

“La femme est mariée et d’origine maghrébine.

“Une enquête sur sa disparition avait été ouverte.”

Les détectives ont établi que la femme était vêtue d’un jean bleu avec une décoration florale au niveau de la cuisse droite.

Une autopsie a été effectuée et des milliers d’heures de film de vidéosurveillance tournées dans le parc sont à l’étude pour trouver des indices.

La mise à jour intervient après le lancement d’une enquête minutieuse après la découverte effrayante du lundi 13 février.

Le parc des Buttes-Chaumont est fermé au public depuis.

Les enquêteurs continuent de rechercher d’autres parties du corps.

Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le parc est l’un des plus grands espaces verts de la capitale et une destination appréciée des familles et des coureurs.

L’enquête sur le meurtre a vu une vaste opération de recherche à travers le parc, y compris une équipe de plongeurs spécialisés fouillant le lac.