De nouveaux détails apparaissent dans l’affaire de tentative de meurtre à Joliet suite à la fusillade de juillet – Shaw Local

Deux frères Joliet sont accusés d’avoir tenté de tuer le petit ami de leur sœur lors d’une fusillade le 2 juillet qui l’a apparemment laissé paralysé, selon les archives judiciaires.

De nouveaux détails sur la fusillade de la victime de 17 ans dans l’extrême ouest de la ville ont été révélés dans une plainte pour confiscation déposée par les procureurs mardi.

La plainte vise la confiscation d’une Dodge Durango 2019 qui, selon les procureurs, a été utilisée lors de la commission de la fusillade dans le pâté de maisons 900 du tribunal de Shiloh à Joliet. Cet emplacement est à environ 1,6 km du Joliet Junior College.

Nathaniel Jakes, 20 ans, et son frère, Jathaniel « Jay » Jakes, 20 ans, sont tous deux accusés de tentative de meurtre sur la personne de 17 ans lors de l’incident. Nathaniel Jakes a été emprisonné le 3 juillet tandis que son frère a été emprisonné le 7 août.

Le 2 juillet, les policiers ont répondu à la fusillade et ont rencontré la sœur des frères Jakes, qui faisait pression sur la blessure par balle de son petit ami de 17 ans, ont indiqué les procureurs.

La sœur a déclaré à la police que son petit ami et Nathaniel Jakes s’étaient disputés avec la petite amie de Nathaniel Jakes « à propos d’un incident survenu la veille à Chicago », ont indiqué les procureurs.

La Dodge Durango que la police croyait impliquée dans l’incident avait fui les lieux et a été vue pour la dernière fois sur l’Interstate 55, près de Weber Road. Les soldats de la police de l’État de l’Illinois ont poursuivi le Dodge Durango.

Le policier a vu que le véhicule roulait « à plus de 100 mph, en utilisant les deux épaules du véhicule ». [I-55] pour manœuvrer dans la circulation et effectuer de nombreux changements de voie sans signalisation », ont déclaré les procureurs.

La Dodge Duragno a réussi à fuir les policiers, mais un hélicoptère de la police de Chicago a gardé la trace du véhicule, ont indiqué les procureurs.

Après l’accident du véhicule à Chicago, la police a appréhendé deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule. L’un d’eux était Nathaniel Jakes tandis que l’autre était une passagère, ont indiqué les procureurs.

Le 10 juillet, des détectives de la police de Joliet ont rendu visite à la victime par balle de 17 ans dans un hôpital de Chicago. Les détectives ont été informés que la victime avait été « informée par le personnel médical qu’elle serait définitivement paralysée », ont indiqué les procureurs.

La victime a parlé à la police et il leur a parlé d’une dispute qui a eu lieu avant la fusillade sur le tribunal de Shiloh. Il a vu les frères Jakes courir à l’intérieur de la maison et il a eu le « sentiment qu’ils s’emparaient d’armes », ont déclaré les procureurs.

« [The victim] a commencé à courir lorsqu’il a vu ses deux frères armés et qu’il a su qu’ils tireraient sur lui et non sur leur sœur », ont déclaré les procureurs.

La victime a reçu une balle dans le bras et a continué à courir, mais est ensuite tombée lorsqu’elle a reçu une balle dans le dos, ont indiqué les procureurs. La victime a déclaré que Nathaniel Jakes était « au-dessus de lui alors qu’il était au sol » et elle a entendu Nathaniel Jakes dire : « Il n’est pas mort », ont déclaré les procureurs.

La victime a indiqué aux détectives que les frères étaient « les agresseurs qui lui avaient tiré dessus », ont indiqué les procureurs.