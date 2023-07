De nouveaux députés grecs prêtent serment après la victoire électorale du parti conservateur

Les nouveaux législateurs grecs ont prêté serment lundi, un peu plus d’une semaine après des élections générales qui ont vu un certain nombre de petits partis marginaux de droite et de gauche du spectre politique entrer au Parlement pour la première fois.

Les 300 députés ont été intronisés au cours d’une cérémonie religieuse après que les élections du 25 juin ont ramené au pouvoir le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis pour un deuxième mandat de quatre ans lors d’une victoire écrasante, écrasant le parti d’opposition de gauche Syriza et incitant le chef de l’opposition Alexis Tsipras pour annoncer sa démission.

Le parti Nouvelle Démocratie de Mitsotakis détient désormais une confortable majorité parlementaire, avec 158 sièges contre 48 pour Syriza.

Trois partis d’extrême droite et un représentant l’extrême gauche ont atteint le seuil minimum de 3 % pour les sièges parlementaires. Un seul d’entre eux a déjà siégé au Parlement.

A droite de l’échiquier politique, deux partis nouvellement apparus sont les Spartiates et le parti ultra-religieux Niki.

Les Spartiates, qui ont remporté 4,7% des élections et détiennent 12 sièges parlementaires, sont dirigés par Vassilis Stigas et soutenus par Ilias Kasidiaris emprisonné, un ancien membre éminent du parti désormais interdit Aube dorée qui avait des origines néonazies et des liens avec plusieurs attaques violentes visant des migrants et des militants politiques de gauche.

Des réglementations plus strictes ont été introduites sur l’éligibilité aux élections pour empêcher Kasidiaris de se présenter comme candidat depuis l’intérieur de la prison. Un parti qu’il avait fondé derrière les barreaux a été disqualifié et il a transféré son soutien aux Spartiates.

Niki, ou Victoire, avec un peu moins de 3,7% des voix, détient 10 sièges et est dirigé par le professeur d’école primaire et théologien de 58 ans Dimitrios Natsios. Il s’appuie sur les marges de la puissante église orthodoxe grecque et a gagné du terrain sur son opposition au programme de vaccination contre le COVID-19.

Le troisième parti marginal de droite est Elliniki Lysi, ou Solution grecque, qui est revenu au Parlement avec 4,4 % des voix et 12 sièges. Il est dirigé par Kyriakos Velopoulos, connu pour ses émissions de la télévision régionale grecque axées sur des thèmes historiques et religieux et les thérapies alternatives.

À gauche, Plefsi Eleftherias, ou Passage vers la liberté, a navigué au Parlement avec juste assez de voix pour atteindre le seuil, 3,17 %, remportant huit sièges. Il est dirigé par Zoe Konstantopoulou, une ancienne membre de Syriza qui était autrefois présidente du parlement.

Connue pour son penchant pour les sessions parlementaires marathon lorsqu’elle dirigeait les débats, l’avocate de 46 ans a annoncé le soir des élections que bien que son parti n’ait remporté que huit sièges, « je vaux 100, et les autres valent chacun 20 autres . »