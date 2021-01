Cette semaine a vu deux transferts d’électricité en Amérique du Nord. L’un impliquait un pouvoir direct et réel tandis que l’autre était plus symbolique.

Comme le rapporte ma collègue Catherine Porter, la prestation de serment de Joseph R. Biden Jr. en tant que président des États-Unis mercredi devrait remettre en cause les relations canado-américaines après quatre années tumultueuses sous l’ancien président Donald J. Trump. .

[Read: Justin Trudeau Gets Call From Biden as Canada and U.S. Mend Relations]

Bien que de nombreux Canadiens aient ressenti un soulagement à la transition du pouvoir, tout le monde n’était pas ravi du transfert, y compris Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta. Comme on s’y attendait largement, l’un des premiers actes de M. Biden a été de tuer le pipeline Keystone XL qui devait relier les sables bitumineux de l’Alberta et, éventuellement, les raffineries de la côte du golfe du Mexique qui ont soif de pétrole brut lourd qu’elles produisent.