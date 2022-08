De nouveaux crédits d’impôt pour les voitures électriques sont sur le point de changer radicalement l’achat de véhicules électriques

De grands changements sont à venir au crédit d’impôt fédéral pour les voitures électriques avec le Congrès adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, des changements qui pourraient éventuellement faciliter la possession d’un véhicule électrique, mais au départ plus difficiles à s’en offrir un. Les détails sont plus compliqués que jamais, mais peuvent faire une énorme différence dans l’adoption des véhicules électriques. Voici ce que vous devez savoir alors que le président Joe Biden se prépare à signer la nouvelle législation.

Tout d’abord, la bonne nouvelle pour les acheteurs de VE.

Crédit prolongé jusqu’en 2032

Les nouvelles règles autorisent à nouveau le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour une batterie complète ou un hybride rechargeable avancé jusqu’en 2032. Cette décision fondamentale protège un programme qui est en place depuis 2010 et dont l’élimination est prévue par certains politiciens et au moins une faction de l’industrie pétrolière comme un cadeau confortable pour les constructeurs de voitures électriques et les acheteurs de voitures plus riches.

Plus de pénalité de popularité

Les nouvelles règles suppriment un plafond qui annule le crédit d’impôt pour toute marque de voiture une fois qu’elle a vendu 200 000 unités de véhicules personnels électrifiés éligibles. Cette “pénalité de popularité” a été décrié par les constructeurs automobiles comme Tesla et GM qui a vendu il y a longtemps plus de 200 000 unités et joue maintenant efficacement le jeu avec un handicap de 7 500 $. Ford et Toyota sont également au milieu de leur phase de temporisation du crédit d’impôt. Bien qu’il existe des arguments économiques et industriels des deux côtés, la levée du plafond de 200 000 unités est clairement un avantage pour les acheteurs de voitures qui veulent simplement choisir parmi les voitures les plus abordables.

Tesla



Gratification instantanée

Lorsque vous choisissez un véhicule électrique admissible, vous pourrez appliquer le crédit d’impôt immédiatement chez un concessionnaire automobile en lui attribuant votre crédit au moment de la signature, un peu comme les acheteurs le font souvent avec les remises du fabricant. Cela vous évite d’avoir à attendre le jour de l’impôt pour en bénéficier. Vous devrez toujours être admissible au crédit au moment des impôts et l’IRS pourrait en récupérer une partie ou la totalité si vous ne le faites pas, mais un petit calcul au dos de l’enveloppe devrait le clarifier au moment de l’achat.

Tant pis pour les bons gars clairs, maintenant les nouvelles règles deviennent délicates.

Limites de prix d’achat

Oubliez d’être payé pour acheter une Porsche Taycan ou une Tesla Model S: les nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux voitures qui coûtent 55 000 $ ou moinsou des VUS et des camionnettes qui coûtent 80 000 $ ou moins. Les constructeurs automobiles ne devraient pas s’endormir sur celui-ci, car les acheteurs au-dessus de ces prix sont beaucoup moins sensibles aux coûts. Mais il convient de noter que l’achat moyen le prix d’un véhicule neuf aux États-Unis a considérablement augmenté à près de 48 000 $ en mai. Je me souviens quand les paroles de rap se vantaient de conduire une voiture de 50 000 $ ; maintenant cela pourrait être juste un Toyota Sienne.

Vos plafonds de revenus

Ces limites sur le coût de la voiture sont en grande partie rendues sans objet par de nouvelles limites sur le niveau de revenu de l’acheteur. Le crédit d’impôt EV n’est disponible que pour les acheteurs dont le revenu brut ajusté modifié ne dépasse pas 150 000 $ l’année de l’achat, pour un seul déclarant ; 225 000 $ pour un chef de ménage; ou 300 000 $ si vous déposez une déclaration conjointe. Ce ne sont pas exactement des revenus de pauvreté, mais ils excluront certains des plus passionnés Evangélistes EV dans les métros les plus riches (PDF).

La prochaine série d’obstacles sont les politiques aveuglantes en matière de commerce international.

Construit en Amérique, ou quelque part que nous aimons

Peu importe le coût du véhicule ou vos revenus, les voitures dont les batteries sont assemblées ou fabriquées à partir de matériaux provenant d'”entités étrangères préoccupantes” seront dans l’eau chaude. Ce genre de choses dépasse largement mon domaine d’expertise, mais le cabinet d’avocats Blanc & Case indique il mettra en rouge les pays spécifiés dans le Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi comme la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Cette interdiction est frappante dans une industrie automobile fortement dépendante de la Chine, ce qui explique peut-être pourquoi elle n’entre pas en vigueur avant le 31 décembre 2024.

Chevrolet



Cette exigence est complétée par une nouvelle qui exige qu’une voiture électrique admissible soit assemblée en Amérique du Nord, qui couvre un grand nombre d’usines au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ce n’est pas un concept totalement étrange car les voitures vendues aux États-Unis ont depuis longtemps des autocollants de fenêtre qui indiquent où se réunissaient leurs grandes assemblées.

Mais attendez, il y a plus – beaucoup plus

Le doublement des deux nouvelles règles précédentes régit le contenu en matériaux critiques de tout véhicule électrique qualifié, dont 40 % doivent provenir de sources américaines ou de pays avec lesquels les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange. Ce pourcentage d’approvisionnement passe à 50 % en 2024, 60 % en 2025, 70 % en 2026 et 80 % à partir de 2027. Tesla fait partie des constructeurs automobiles qui ont récemment été verrouiller activement les offres de fourniture de batteries partout où il peut les trouver.

J’adore les voitures d’occasion et l’Oncle Sam aussi

Je suis un grand amateur de voitures d’occasion de modèles récents, donc je suis satisfait du crédit d’impôt de 4 000 $ ou 30 % du prix d’achat sur les véhicules électriques d’occasion qui coûtent 25 000 $ ou moins. Il existe des limites de revenu d’acheteur distinctes pour les voitures d’occasion de 75 000 $ pour un seul déclarant, de 112 500 $ pour un chef de famille et de 150 000 $ pour les déclarants conjoints.

Pas seulement de l’électricité pure

Le nouveau programme englobe également les hybrides rechargeables tant qu’ils ont une batterie d’une capacité de 7 kWh ou plus, ce qui est facile à dépasser avec des véhicules comme un Toyota RAV4 Prime PHEV 2022 qui a une batterie de 18 kWh ou un Ford Escape PHEV 2022 avec une batterie de 14 kWh. la batterie. Soyez prudent avec un hybride rechargeable plus ancien, car ils peuvent avoir des batteries plus petites qui ne font pas tout à fait la coupe. L’IRS tient une liste de tous les véhicules rechargeables admissibles à un crédit d’impôt fédéral.

Salle Emme/Roadshow



Mieux qu’une déduction

Et n’oubliez pas qu’il s’agit de crédits d’impôt qui réduisent directement le montant d’impôt que vous devez par rapport à votre revenu pour l’année, et pas seulement tout montant supplémentaire que vous devez au moment des impôts. Ceci est assez différent de la déduction d’impôt sur le revenu typique qui vous permet de réduire le montant du revenu sur lequel vous devez payer de l’impôt. Ces crédits d’impôt pour véhicules électriques sont considérés comme un outil d’économie d’argent beaucoup plus puissant, mais ne peuvent que réduire à zéro votre impôt sur le revenu pour l’année ; ils ne peuvent pas créer de remboursement.

En bout de ligne

Ce package créera un paysage d’achat de véhicules électriques beaucoup plus convivial dans quelques années, mais un désert virtuel jusque-là. Les groupes commerciaux et les analystes de l’industrie affirment que de 70 % à 100 % des véhicules électriques actuellement vendus aux États-Unis ne seront pas admissibles au début, une dure réalité alors que nous attendons un flot d’applicabilité des crédits d’impôt vers la fin de 2024.