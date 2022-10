De nouveaux contes de Star Wars verront Yoda rencontrer un Wookiee et un inquisiteur Jedi Turn

New York Comic Con a apporté un tas d’annonces et de révélations de livres Star Wars au cours du week-end, allant du Époque de la Haute République (des siècles avant la saga Skywalker) à l’époque plus familière de l’Empire.

Lucasfilm



Le panel High Republic Returns de samedi a apporté deux révélations majeures. Le plus frappant visuellement était Yoda and the Younglings, un livre d’images mettant en vedette le grand maître Jedi Yoda et Wookiee Padawan Burryaga, par l’auteur prolifique de Star Wars Charles Soule et sa fille Rosemary.

Le directeur créatif de Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, a tempéré les espoirs des fans de Burryaga en notant qu’il se déroulait avant les événements du roman. L’étoile déchue, ce qui laisse le sort du bien-aimé Padawan incertain. Il doit sortir en octobre 2023.

Un livre d’anthologie pour jeunes adultes sans titre, écrit par un groupe d’auteurs de High Republic, a également été annoncé lors du panel NYCC High Republic. Il comprend des histoires de la phase 1 de l’époque (200 ans avant La menace fantôme) et de la phase 2 (350 ans avant ce film), et devrait sortir en juillet.

La phase 2 des livres de la Haute République vient de démarrer avec la sortie de . Il sera suivi de et (le principal roman pour adultes) le mois prochain. Le prochain roman pour adultes sera Cataclysme (prévu pour le 4 avril), dont la couverture a été révélée lors du panel de la convention.

Manga de la Haute République reçoit également une histoire de phase 2, intitulée Precedent. Il sera écrit par Daniel José Older et Tomio Ogata et arrivera en mai.

Maison aléatoire de pingouin



Dimanche, un livre majeur a été révélé sous la forme de Rise of the Red Blade de Delilah S. Dawson, qui doit sortir le 18 juillet. Situé entre Revenge of the Sith et A New Hope, il suivra Iskat, un survivant Jedi de l’Ordre 66 qui tourne du côté obscur et rejoint les inquisiteurs impériaux. Elle a déjà joué dans Charles Soule’s .

Du côté de la bande dessinée, Marvel donne à Sana Starros – un personnage qui a travaillé avec Han Solo et s’est brièvement fait passer pour sa femme – sa propre série solo de l’écrivain Justina Ireland. La mini-série débutera en février.