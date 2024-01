De nouveaux circuits intestin-cerveau découverts pour les envies de sucre et de graisse

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Dans cette illustration, la graisse, le sucre et la combinaison des deux (le chocolat) naviguent dans un labyrinthe intestin-cerveau. Le chemin bleu représente la route du sucre, le chemin vert signifie la route des graisses et le chemin jaune représente l’impact combiné des graisses et des sucres. Chaque chemin mène au cerveau, mais le chemin combiné a un impact plus important, déclenchant une libération accrue de dopamine dans les circuits de récompense, soulignant l’effet synergique des combinaisons graisse-sucre sur les réponses neuronales. Crédit : Isadora Braga, laboratoire de Lartigue, Centre Monell

Comprendre pourquoi nous mangeons trop d’aliments malsains est un mystère de longue date. Même si nous savons que le puissant pouvoir de la nourriture influence nos choix, les circuits précis dans notre cerveau qui se cachent derrière cela ne sont pas clairs. Le nerf vague envoie des informations sensorielles internes de l’intestin au cerveau sur la valeur nutritionnelle des aliments. Mais la base moléculaire de la récompense cérébrale associée à ce que nous mangeons n’a pas été complètement comprise.

Une étude publié dans Métabolisme cellulairepar une équipe du Monell Chemical Senses Center, démêle le câblage neuronal interne, révélant des voies distinctes d’envie de graisse et de sucre, ainsi qu’un résultat inquiétant : la combinaison excessive de ces voies déclenche notre désir de manger plus que d’habitude.

“La nourriture est le renforcement ultime de la nature”, a déclaré Guillaume de Lartigue, Ph.D., scientifique chez Monell et auteur principal de l’étude. “Mais pourquoi les graisses et les sucres sont particulièrement attrayants reste une énigme. Nous avons maintenant identifié les cellules nerveuses de l’intestin plutôt que les cellules gustatives de la bouche comme étant un facteur clé. Nous avons constaté que des voies intestinales-cerveau distinctes sont recrutées par les graisses et les sucres. , expliquant pourquoi ce beignet peut être si irrésistible.

En fin de compte, cette recherche fournit des informations sur ce qui contrôle le comportement alimentaire « motivé », suggérant qu’un désir interne subconscient de consommer un régime riche en graisses et en sucre a le potentiel de contrecarrer les efforts de régime.

L’équipe a utilisé une technologie de pointe pour manipuler directement les neurones gras ou sucrés dans le système nerveux vague et a démontré que les deux types de neurones provoquent une libération de dopamine dans le centre de récompense du cerveau chez la souris.

Ils ont découvert deux voies dédiées au nerf vague : une pour les graisses et une autre pour les sucres. Ces circuits, provenant de l’intestin, transmettent au cerveau des informations sur ce que nous avons mangé, ouvrant ainsi la voie aux fringales.

Pour déterminer comment les graisses et les sucres affectent le cerveau, l’équipe a stimulé les nerfs vagaux intestinaux avec de la lumière. Ceci, à son tour, a incité les souris à rechercher activement des stimuli, en l’occurrence de la nourriture, qui engagent ces circuits.

Les résultats ont indiqué que le sucre et la graisse sont détectés par des neurones discrets du nerf vague et engagent des circuits de récompense parallèles mais distincts pour contrôler le renforcement spécifique aux nutriments.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. L’équipe a également découvert que l’activation simultanée des circuits des graisses et des sucres crée une puissante synergie. “C’est comme un double coup de poing au système de récompense du cerveau”, a déclaré de Lartigue. “Même si le total des calories consommées en sucre et en graisses reste le même, la combinaison des graisses et des sucres entraîne une libération significativement plus importante de dopamine et, finalement, une suralimentation chez les souris.”

Cette découverte met en lumière pourquoi suivre un régime peut être si difficile. Le cerveau humain peut être subtilement programmé pour rechercher des combinaisons riches en graisses et en sucre, indépendamment des efforts conscients de résistance.

“La communication entre nos intestins et notre cerveau se fait en dessous du niveau de conscience”, a déclaré de Lartigue. “Nous pouvons avoir envie de ce type de nourriture sans même nous en rendre compte.”

L’équipe prédit que cette ligne de recherche offre de l’espoir pour le développement futur de stratégies et de traitements anti-obésité. Cibler et réguler les circuits de récompense intestin-cerveau pourrait offrir une nouvelle approche pour lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires.

“Comprendre le schéma de câblage de notre motivation innée à consommer des graisses et des sucres est la première étape vers son recâblage”, a déclaré de Lartigue. “Cette recherche ouvre la voie à des possibilités passionnantes d’interventions personnalisées qui pourraient aider les gens à faire des choix plus sains, même face à des friandises alléchantes.”