De nouveaux centres de formation améliorent l’éducation des travailleurs sociaux de l’Okanagan

Cinq nouveaux centres de formation, dont trois dans l’Okanagan, étendent la formation en santé et sécurité à un plus grand nombre de travailleurs sociaux de la Colombie-Britannique.

Les travailleurs de la santé en soins continus et de longue durée ont un meilleur accès à la formation en personne, grâce à un nouveau partenariat entre SafeCare BC et AgeCare.

Cinq nouveaux centres de formation satellites ont ouvert leurs portes à Kelowna, Williams Lake, Burnaby, Lumby et Salmon Arm.

«Ce partenariat donne accès à la formation et à l’éducation dans nos installations AgeCare, garantissant que nous équipons tous les meilleurs outils possibles pour assurer la sécurité et le bien-être du personnel et des résidents», a déclaré Khairun Jivani, vice-président d’AgeCare, Operations BC.

En plus des cinq nouveaux centres ouverts en novembre 2022, SafeCare BC s’est associé à des organisations à Abbotsford, Parksville, Penticton, Nanaimo et Sidney.

« Nous sommes ravis de nous associer à nos membres pour offrir davantage de possibilités de formation en santé et sécurité aux travailleurs des soins continus de toute la province », a déclaré Saleema Dhalla, PDG de SafeCare BC. “Bien que nous ayons élargi notre apprentissage virtuel et en ligne au cours des deux dernières années, nous savons que la formation en personne offre une expérience pratique exceptionnelle et une plus grande interaction entre les participants et leurs pairs, ainsi qu’avec les animateurs.”

Dans le cadre du modèle de centre de formation satellite, SafeCare BC coordonne l’éducation et le matériel, l’inscription et les animateurs, et le site satellite AgeCare fournit le lieu de la salle de classe et coordonne la logistique du site.

